Trauerfeier für verunglückte Hubschrauberpilotin (FOTO)

Bückeburg/Niedersachsen (ots) -600 Soldatinnen und Soldaten und Gäste haben sich am 11. Juli ineiner Trauerfeier am Internationalen HubschrauberausbildungszentrumBückeburg von der verunglückten Pilotin verabschiedet. Der Kommandeurdes Zentrums würdigte den Einsatz der jungen Frau.Die 25-Jährige war in der vergangenen Woche bei einem Flugunfallums Leben gekommen. Die Gedenkveranstaltung auf dem Gelände desAusbildungszentrums in Bückeburg in Niedersachsen war auf Wunsch derFamilie nicht öffentlich.In der Trauerrede würdigte Brigadegeneral Ulrich Ott, Kommandeurdes Ausbildungszentrums, das herausragende fliegerische Talent derverunglückten Soldatin und erinnerte an die Begeisterung und Freude,mit der sie die anspruchsvolle Aufgabe als Pilotin wahrgenommenhatte.Mit dem Lied "Der gute Kamerad" nahmen die angetretenen Soldaten,die anwesenden Eltern und Angehörigen, sowie Vertreter desLandkreises und der Politik von der Soldatin Abschied.Die Pilotin war am 1. Juli bei einem Weiterbildungsflug im KreisAerzen in der Nähe von Hameln mit dem Schulungshubschrauber vom TypEurocopter EC 135 aus nach wie vor ungeklärten Gründen abgestürzt.Der zweite Pilot des Unfallhubschraubers hatte leicht verletztüberlebt. Die genaue Unglücksursache wird derzeit noch durch denGeneral Flugsicherheit ermittelt.Pressekontakt:Zentrale Ansprechstelle im PIZ HeerTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer (at) Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell