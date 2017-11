Trauer um IaF-Star Dieter Bellmann

Leipzig (ots) - MDR und SAXONIA MEDIA trauern um Dieter Bellmann,der Millionen von Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern alsHauptdarsteller der ARD-Serie "In aller Freundschaft" bekannt ist.Am 20. November 2017 verstarb Bellmann im Alter von 77 Jahren, wieseine Witwe in Leipzig bestätigte.MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi: "Dieter Bellmann hat vonAnfang an unsere ARD-Serie "In aller Freundschaft" geprägt: zunächstals Chefarzt, dann lange Jahre als medizinischer Direktor der'Sachsenklinik' und nach Professor Simonis Pensionierung als Berater.Dieter Bellmann hat sich mit hoher Professionalität und viel Charmein die Herzen der Fans gespielt. Wir nehmen Abschied von einem gutenFreund, der in seiner Rolle wie auch als Mensch eine ganzherausragende Figur bei 'In aller Freundschaft' war."Seit mehr als 19 Jahren stand Dieter Bellmann für die ARD-Serieals Professor Simoni vor der Kamera. MDR-Fernsehfilmchefin JanaBrandt blickt zurück: "Dieter Bellmann hat mit seinerjahrzehntelangen Theatererfahrung und viel Spielfreude seinemProfessor Simoni Ausdruck und Tiefe verliehen. Die Zuschauerinnenund Zuschauer kannten ihn als unumstrittenen Klinikleiter, der -menschlich stets fair und korrekt - immer ein offenes Ohr für alleseiner Mitarbeiter und seiner Patienten hatte. Wir und die Fanswerden ihn schmerzlich vermissen."Drehstart für "In aller Freundschaft", die im Auftrag des MDR fürdie ARD Degeto von der SAXONIA MEDIA in Leipzig produziert wird, waram 15. Juni 1998.Sven Sund, Geschäftsführer der SAXONIA MEDIA: "Mit Dieterverlieren wir nicht nur einen wunderbaren Schauspieler und Kollegen,sondern noch viel mehr einen guten Freund. Ich danke Dieter vonHerzen, dass er uns mit seinem Wesen bereichert hat, sowohl in derSachsenklinik als auch privat. Das Team von 'In aller Freundschaft'um seinen Freund und Kollegen Thomas Rühmann und die gesamte SaxoniaMedia sind unendlich traurig."Bis heute wurden 792 Folgen von "In aller Freundschaft" im Erstengesendet. Dieter Bellmann war seit der ersten Folge mit dem Titel"Willkommen in Leipzig", Erstausstrahlung am 26.10.1998, dabei. Dieletzte Folge mit ihm wurde am 10. Oktober 2017 im Ersten gezeigt.Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unterwww.mdr.de/in-aller-freundschaft/index.html.Pressefotos unter www.ard-foto.de bzw. pressefoto@mdr.de.Pressekontakt:MDR: Susanne Odenthal, Abteilungsleiterin Presse und Information,Tel.: (0341) 3 00 64 57 oder E-Mail:presse@mdr.deSAXONIA MEDIA: Steffi Theuring, Pressesprecherin SAXONIA MEDIA, Tel.(0172) 3 62 88 08 bzw. steffi.theuring@saxonia-media.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell