"Trau dich!": Die Sport- und Actionshow geht in eine neue Runde / Vom 20. bis 30. August montags bis donnerstags um 20:00 Uhr bei KiKA

Erfurt (ots) - Zwölf Zweierteams mit Kandidatinnen und Kandidatenim Alter von 14 bis 16 Jahren benötigen auch in diesem Jahr bei "KiKALIVE - Trau dich!" (KiKA) eine ordentliche Portion Geschicklichkeit,Mut und Teamgeist. Nur wer sich in der ersten Woche durch dieverschiedenen Qualifikationsrunden kämpft, hat in der zweiten Wochedie Chance auf den Sieg. Die Jugendlichen erwarten Nervenkitzel,Spannung und spektakuläre Aufgaben. Wer gerät an persönliche Grenzenund wer schafft es, über sich hinauszuwachsen?Hier ist der Name Programm: "Trau dich!" Die Teams, die in derQualifikationswoche in einer umgebauten Beachhalle in München beiknallharten Indoor-Parcours Kondition beweisen und gegnerischeSpieler hinter sich lassen, schaffen es in die Finalwoche. DieEntscheidung über den Sieg fällt diesmal auf der im Jahr 1899erbauten Burg Finstergrün in Österreich. Hier gilt es für dieverbliebenen Teams, in eindrucksvoller Kulisse, rasanteOutdoor-Challenges sowohl auf dem Land als auch im Wasser zubestehen, die den Mädchen und Jungen körperlich, aber auch mentaleiniges abverlangen.Bei der Bewältigung der anspruchsvollen und sportlichen Aufgabenwerden die Teams von Spezialisten begleitet, gecoacht und gesichert.Unterstützend stehen auch die "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Benzur Seite.1. Woche: 20. bis 23. August 2018: Der XL-Parcours in derBeachhalle in München Beweglichkeit, Kraft, Fingerfertigkeit undSchnelligkeit: Viele kräftezehrende, abenteuerliche Parcours wartenauf die Zweierteams. Kann man an einer drehenden Scheibe kletternoder eine überdimensionale Wippe überwinden? Nur durch gezielteTeamarbeit wird es möglich sein, die geistigen und körperlichenStärken zu bündeln, um die anspruchsvollen Hindernisse zu meistern.Nur zwei Mädchen- und zwei Jungenteams können sich für dieFinal-Challanges in der zweiten Woche qualifizieren.2. Woche: 27. bis 30. August 2018: Die Challenges auf BurgFinstergrün in Österreich Auf die finalen Teams warten dieunterschiedlichsten, spektakulären Aufgaben auf Burg Finstergrün: ZuLande, im Wasser, in der Luft oder unter der Erde - dieHerausforderungen haben es in sich. Wer traut sich in völligerDunkelheit in den Burgstollen, seilt sich vom obersten Turm ab undhat genug Kraft für die Wildwasser-Challenge? Körperliche Fitness,starke Nerven und Courage sind gefragt.Diese Teams stellen sich den Herausforderungen von "KiKA LIVE -Trau dich!":KandidatinnenTeam 1 aus Baden-Württemberg:EMILIA (15) aus Pfullingen & LANIE (15) aus Eningen Team 2 ausBaden-Württemberg: PAULINA (16) aus Untergruppenbach & SOPHIE (16)aus Heilbronn Team 3 aus Niedersachsen: ANNA-MONTA (15) ausRonnenberg & MIA (16) aus Adelheidsdorf Team 4 ausNordrhein-Westfalen: Gesa (15) & Ina (16) aus Düsseldorf Team 5 ausBaden-Württemberg: Inka (15) aus Kernen im Remstal & Sara (15) ausFellbach Team 6 aus Nordrhein-Westfalen: Bénédicte "Bene" (14) ausAlsdorf & Sofi (14) aus AachenKandidatenTeam 1 aus Schleswig-Holstein:Eric (15) & Jacomo (15) aus St. Peter-Ording Team 2 ausBaden-Württemberg: Danial (16) & Julian (16) aus Konstanz Team 3 ausSchleswig-Holstein: Jovis (15) aus Bordesholm & Leif (16) aus BadBramstedt Team 4 aus Bayern: Jonas (16) aus Landshut & Ryan (16) ausBruckberg Team 5 aus Berlin: Joris (15) & Joshua (16) aus Berlin Team6 aus Bayern: Ludwig (14) & Nathan (16) aus Coburg"KiKA LIVE - Trau dich!" (KiKA): vom 20. bis 30. August montagsbis donnerstags um 20:00 Uhr bei KiKA. Ab Freitag, den 24. August, um20:00 Uhr ist bereits die Folge vom 27. August auf kika-live.deabrufbar. Am Sonntag, den 26. August sind darüber hinaus dieHighlights der ersten Woche um 20:00 Uhr auf KiKA zu sehen. AlleInformationen zur Show "KiKA LIVE - Trau dich!" stehen im Internetauf kika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200zur Verfügung. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist MiriamSteinhoff.