"Trapped II - Gefangen in Island" im ZDF und in der ZDFmediathek (FOTO)

Mainz (ots) -Free-TV-Premiere: Ab Sonntag, 20. Oktober 2019, 22.15 Uhr, zeigtdas ZDF fünf Folgen der Thriller-Reihe "Trapped II - Gefangen inIsland". Für die zweite Staffel der ZDF-Koproduktion zeichnet erneutErfolgsregisseur Baltasar Kormákur als Ideengeber und Produzentverantwortlich. Alle fünf Folgen sind bereits ab Freitag, 18. Oktober2019, vorab als "neoriginal" in der ZDFmediathek zu sehen.Kommissar Andri aus Reykjavík (Ólafur Darri Ólafsson) ermittelt imNorden von Island und wird erneut von Hinrika (IlmurKristjánsdóttir), der lokalen Polizeichefin, sowie von deren KollegeÁsgeir (Ingvar E. Sigurdsson) unterstützt: In dem Ort Miklabergiwollen sie die Hintergründe eines in Reykjavík verübtenBrandanschlages auf die Industrieministerin klären. Die Ministerinhat diesen schwer verletzt überlebt, der Angreifer - ihrZwillingsbruder, ein Schafzüchter aus Miklabergi - starb.Kaum ist Andri in dem entlegenen Tal im Norden angekommen,entpuppt sich die schöne Gegend als Schauplatz eines erbittertenKonflikts: Viele in der Bevölkerung sind gegen die Erweiterung einesAluminiumwerks mit geothermischer Energie - ein von der Ministerinunterstütztes Projekt. Sie fürchten, dass ausländische Investorenhier nur Profit machen wollen und dass Bohrungen im Erdreich giftigeGase freisetzen. Eine Gruppe rechtsextremistischer Isländer scheintdie Auseinandersetzung anzuheizen.Für akkreditierte Journalisten stehen die ersten beiden Folgen imVorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/trapped2Sendungsseite in der ZDFmediathek:https://zdf.de/serien/trapped-gefangen-in-islandhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell