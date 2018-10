Transseptal Solutions gibt die FDA-Freigabe seines neuartigen transseptalen Zugangssystems für transseptale Punktion und Navigation im linken Vorhof bekannt

Netanya, Israel (ots/PRNewswire) -Transseptal Solutions Ltd., Entwickler eines innovativentransseptalen Zugangssystems mit einem neuartigen Ansatz dertransseptalen Punktion und der Navigation im linken Vorhof zurEinführung von verschiedenen kardiovaskulären Kathetern in die linkeHerzkammer, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der FDA die510(k)-Freigabe für das transseptale Zugangssystem TSP Crosser[TM]erhalten hat.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/767762/Trasseptal_Solutions_system.jpg )Ein neuer Ansatz für den zunehmenden Bedarf an präzisem undeffizientem Zugang zum linken AtriumMit der erhöhten Verfügbarkeit von Transkatheterverfahren für daslinke Atrium besteht bei Ärzten ein zunehmender Bedarf nachWerkzeugen, die einen genauen, schnellen und sicheren Zugang zumlinken Atrium ermöglichen. TSP Crosser[TM] ist ein fortschrittlichestransseptales Punktionssystem mit eingebautem Lenkmechanismus, dasfür den Einsatz in Verfahren geeignet ist, bei denen man über dietransseptale Methode auf das linke Atrium zugreifen möchte, zumBeispiel bei folgenden Indikationen:- Mitralklappenreparatur- Mitralklappenersatz- Verschluss paravalvulärer Lecks- Vorhofohrverschluss- EP-AblationsbehandlungenTSP Crosser: Transseptale Punktion und Navigation im linken Vorhofin einem GerätDas transseptale Zugangssystem TSP Crosser[TM] kombiniert eineHülse, einen Dilator und eine flexible Punktionsnadel in einemeinzigen integrierten System für den kontrollierten Zugang zum linkenAtrium und bietet eine verbesserte Leistung bei transseptalenKatheterisierungsverfahren. Eine strahlenundurchlässige Drahtschlaufewird am distalen Ende der Führungshülse positioniert, um bei derLokalisierung der Fossa ovalis zu helfen. Die flexible Punktionsnadelund die Führungshülse ermöglichen eine Ablenkung und Orientierung vorder Punktion und positionieren die Nadel an der gewünschtenPunktionsstelle der Fossa ovalis für den transseptalen Zugang. DieHülse kann nach der Überquerung der Fossa ovalis bis zu 180° in beideRichtungen geführt werden."Die transseptale Katheterisierung ist ein wichtiger Schritt beistrukturellen Eingriffen ins Herz und in die Elektrophysiologie deslinken Vorhofs", sagte Elad Sapir, CEO von Transseptal Solutions."Die Verfügbarkeit von fortschrittlichen Werkzeugen und Methoden istwichtig, um bei schwierigen Eingriffen in den linken Vorhof einegenaue transseptale Punktion durchzuführen.Der TSP Crosser[TM] ist so konzipiert, dass er einenkontrollierten Zugang und eine stabile Positionierung des Kathetersin den linken Vorhof des Herzens ermöglicht. Eine innovativestrahlenundurchlässige Drahtschlinge hilft bei der Lokalisierung derFossa ovalis im rechten Atrium und stabilisiert bei einerinteratrialen Septum-Punktion das Gerät. Darüber hinaus ermöglichtdie Führungshülse eine Ablenkung und Orientierung der flexiblenPunktionsnadel und passt ihre Position für die Punktion der Fossaovalis an; sie stellt außerdem sicher, dass der TSP Crosser[TM]erfolgreich seinen Zielort innerhalb der Anatomie des linken Vorhofserreicht", fügte er hinzu.Klinische Erfahrung und von Meinungsführern empfohlenes SystemDas transseptale Zugangssystem TSP Crosser[TM] trägt dasCE-Kennzeichen und wird bereits in verschiedenen Gebieten Europaskommerziell vertrieben. Dank der kürzlichen FDA-Freigabe wird dasTSP-Crosser-System bald auch in den USA erhältlich sein."Die Mitteilung von Transseptal Solutions über die FDA-Freigabekommt zur rechten Zeit. Weltweit besteht eine wachsende Nachfragenach transseptalen Katheter-Eingriffen bei Patienten mitstruktureller Herzkrankheit", sagte Prof. Francesco Maisano, Leiterder Herz-Kreislauf-Chirurgie am Universitätsklinikum Zürich undGründer von Transseptal Solutions.Der TSP Crosser ist eine innovative integrierte Lösung, die denunerfüllten Bedarf nach präzisen und kontrollierten transseptalenPunktionen anspricht", so Prof. Maisano.Über Transseptal Solutions:Transseptal Solutions wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz inIsrael. Transseptal Solutions bringt eine neue Führungshülse auf demMarkt, die einen neuartigen Ansatz für die transseptale Punktion unddie Navigation im linken Vorhof nutzt. Transseptal Solutions sprichteinen wichtigen unerfüllten Bedarf des Marktes an. Das Unternehmenwill das Zugangsverfahren zum linken Atrium verbessern und einenneuartigen Ansatz einführen, der den zunehmenden Indikationen fürBehandlungen des linken Herzvorhofs dient.Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:info@tspmedical.comPressekontakt:+972-523-718-844Original-Content von: Transseptal Solutions Ltd, übermittelt durch news aktuell