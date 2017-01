Transportwerte von US-Aktien ziehen deutlich an! (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

eine Analyse hinsichtlich der Transportwerte von US-Aktien hat unsere Leser in der vergangenen Woche besonders interessiert, denn es gibt eine positive Korrelation zwischen dem DJIA und DJ-Transportation Index. Die wichtigsten Analyseergebnisse der letzten Woche waren folgende:

Positive Korrelation zwischen dem DJIA und DJ-Transportation Index! Eben diese Korrelation wird innerhalb der Dow-Theorie analysiert und macht eines der fünf Grundelemente dieser Theorie aus. Ausgedrückt wird damit, dass sich beide Indizes bestätigen sollten, um die Richtung an den Märkten zu untermauern und dass Divergenzen zwischen den Kursverläufen der beiden Indizes auf baldige Trendveränderungen hindeuten könnten.

Nicht unbedingt ein Abwärtstrend! In den letzten beiden Jahren hat sich allerdings gezeigt, dass eine deutliche Schwäche im Transport-Index nicht unbedingt einen Abwärtstrend im DJIA Index mit sich bringen muss, sondern auch lediglich zu einer Seitwärtsphase führen kann. Der DJIA Index allerdings reagiert fast immer mit einem Aufwärtstrend, wenn der Transportindex nach oben gerichtet ist und er wird vom Transport Index bei einem Aufwärtstrend eher gestützt, als dass er bei einem Abwärtstrend von ihm gedrückt wird.

Stabilisierter Transport Index! In der vergangenen Woche hat sich der Transport Index nach vier schwächenden Wochen wieder stabilisiert, während sich der DJIA Index in diesem Zeitraum nur marginal verändert hat und sich eher seitwärts bewegt hat.

Kann sich der Transport Index weiter stabilisieren und dadurch der DJIA Index möglicherweise sogar ein neues Allzeithoch erreichen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

