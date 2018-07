Transporter zum Schnäppchenpreis auf billiger-mietwagen.de

Köln (ots) -- Kurzzeitmiete von Transportern auf billiger-mietwagen.debesonders günstig- Montags bis donnerstags Transporter ab 18 EUR für 6 StundenWer in einer deutschen Großstadt unter der Woche einenTransporter für wenige Stunden benötigt, kann über dasVergleichsportal billiger-mietwagen.de von besonders günstigenTarifen profitieren. Dort bieten die Vermieter Budget und Europcarbei einer Nutzungsdauer von maximal vier bzw. sechs StundenTransporter der Größe Mercedes-Benz Vito oder VW-Bus Kastenwagen ab17,99 EUR an. Damit sparen Kunden im Gegensatz zu dem sonst üblichen24-Stunden-Tarif bis zu 50 %. Die Angebote gelten jeweils von Montagbis Donnerstag und sind überwww.billiger-mietwagen.de/transporter-mieten.html zu finden, soferneine entsprechend kurze Mietdauer eingestellt wurde."Wichtig ist, dass unsere Kunden bei so einer Kurzzeitmiete auchdie Fahrt von der Mietwagen-Station und zurück mit einkalkulieren",sagt Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de. "Einkleinerer Möbeltransport oder Baumarkteinkauf ist in einemZeitfenster von bis zu 6 Stunden aber gut zu schaffen." In der Regelsind Miet-Transporter über das Wochenende und besonders zumQuartalsende hin stark ausgelastet. Unter der Woche ist die Nachfragedagegen gering. Diesem Trend möchten Vermieter wie Europcar oderBudget durch die günstigen Tarife entgegenwirken. (PM-ID: 100)Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 15 JahrenBranchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Kölnund Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente undkundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. 2018 kürten DIE WELT undServiceValue billiger-mietwagen.de bereits zum zweiten Mal in Folgezum "Preis-Champion" unter den Mietwagen-Vergleichsportalen.Ebenfalls 2018 ernannten der Sender n-tv und das Deutsche Institutfür Service Qualität billiger-mietwagen.de bei einem Vergleich von 10Mietwagen-Portalen aufgrund seines hohen Service-Niveaus und der sehrguten Preisgestaltung zur Nr. 1. Im Jahr 2016 wurdebilliger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenenJahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen,unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgendenTestsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".Pressekontakt für Rückfragen:billiger-mietwagen.de: Frieder Bechtel,E-Mail: presse@billiger-mietwagen.de,Tel.: +49/221/16790-008Original-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell