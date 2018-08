Transportbranche fürchtet Lieferengpässe vor Weihnachten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Drei Monate vor Beginn der Adventszeit befürchtet die Transport- und Logistikbranche eine weitere Zunahme des Fahrermangels und damit Lieferschwierigkeiten vor Weihnachten. Das Problem sei der akute Mangel an Lkw-Fahrern, sagte Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Speditions- und Logistikverbands (DSLV) dem Nachrichtenmagazin Focus. Aktuell fehlen bundesweit gut 45.000 Lkw-Fahrer - mit steigender Tendenz.

Durch diesen Mangel werde es nicht nur in der Adventszeit, sondern "in Zukunft häufiger zu eklatanten Versorgungsengpässen kommen, die die Bevölkerung auch direkt betreffen", warnte Dirk Engelhardt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) dem Focus. "Das Bild des Fernfahrers ist in Deutschland eher negativ behaftet. Daran muss was geändert werden". Auch bei der Lieferung von Lebensmitteln drohen laut BGL zu Weihnachten Probleme, weil Heiligabend auf einen Montag fällt. Damit ballen sich Feiertagseinkäufe und Bestellungen auf wenige Tage. "Und dabei bleibt der Einfluss eventueller winterlicher Witterungsverhältnisse noch unberücksichtigt", sagte Engelhardt.

