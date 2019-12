Erkrath (ots) -· Offener Brief an Merkel macht auf die Situation der Logistikaufmerksam· Politik soll Logistik in Wertschätzungskampagne einbeziehen, dieAgrarministerin Julia Klöckner als Reaktion auf die Bauernprotesteplant· Petition steht Unterzeichnern im Netz zur VerfügungIn einem offenen Brief an Angela Merkel machen "Die Transportbotschafter" aufdie Situation der Beschäftigten in der Logistik aufmerksam. Darin beschreibt derVerein Herausforderungen, mit denen die Logistik zu kämpfen hat, etwa derimmense Zeit- und Kostendruck sowie die mangelnde Wertschätzung. Den Brief wirdder Vorstand der Transportbotschafter, Jens Thiermann, im kommenden Jahr anBundeskanzlerin Angela Merkel, Verkehrsminister Andreas Scheuer undAgrarministerin Julia Klöckner überreichen - mit einer langen Liste anUnterstützern, die den Brief ab heute auf der Webseite der Transportbotschafterunterzeichnen können.Der Verein nimmt sich die aktuellen Bauernproteste zum Vorbild. MitSternfahrten, an denen jeweils Hunderte Bauern mit ihren Traktoren teilnehmen,legen sie derzeit den Verkehr in ausgewählten Städten lahm. Sie demonstrierenfür mehr Wertschätzung und eine gerechtere Preispolitik und stehen damit ineiner Linie mit den Beschäftigten der Logistik. "Grundlage für dieunverzichtbare Versorgungsleistung der Bauern ist eine perfekt getakteteProzesskette von der Ackerkrume bis ins Ladenregal", macht Thiermann deutlich.Ob Lebensmittel, Industriegüter oder Weihnachtspakete, tagtäglich werden 3,1Milliarden Tonnen Ware per Lkw durch Deutschland befördert. Das erfordert eineperfekt abgestimmte Logistik und Mitarbeiter, die Ware verpacken, verladen,sichern und transportieren. Würden die Mitarbeiter der Logistik morgen streiken,stünde dieses Land still. "Es sind die Lkw-Fahrer, die Lageristen undDisponenten, die unsere Wirtschaft am Laufen halten", so Thiermann. Damit ihreLeistungen endlich die Anerkennung finden, die ihnen zusteht, hat der Verein diePetition "Wertschätzung für die Leistung der Logistik" gestartet.Thiermann ruft alle Beschäftigten der Logistik auf, sich der Aktionanzuschließen: "Machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Forderung. DamitAckern und Anerkennung in diesem Land künftig Hand in Hand gehen".Offener Brief unter: http://ots.de/XJm5cdMehr Infos unter: www.transportbotschafter.de/petition-wertschaetzung"Die Transportbotschafter" sind ein eingetragener Verein, der es sich zurAufgabe gemacht hat, das gesellschaftliche Ansehen der Transport- undLogistikwirtschaft in Deutschland zu fördern und mehr Verständnis für dieBelange der Branche in der breiten Öffentlichkeit zu schaffen.Pressekontakt:Die Transportbotschafter e.V.Annika ReischTel.: 0211 - 88 26 41 00annika@transportbotschafter.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139309/4466105OTS: Die Transportbotschafter e.V.Original-Content von: Die Transportbotschafter e.V., übermittelt durch news aktuell