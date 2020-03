Transportadora de Gas del Sur: Kann das wirklich gut gehen?

Der Kurs der Aktie Transportadora de Gas del Sur steht am 14.03.2020, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 4.83 USD. Der Titel wird der Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Transportadora de Gas del Sur auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Transportadora de Gas del Sur. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 74,17 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Transportadora de Gas del Sur momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Transportadora de Gas del Sur hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Transportadora de Gas del Sur wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Transportadora de Gas del Sur investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 22 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen Mehrertrag in Höhe von 16,72 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,01 ist die Aktie von Transportadora de Gas del Sur auf Basis der heutigen Notierungen 99 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (409,1) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".