Transport per Muskelkraft / 23. Internationale Spezialradmesse in Germersheim (FOTO)

Germersheim (ots) -Am 28. und 29. April 2018 erwartet die 23. InternationaleSpezialradmesse im südpfälzischen Germersheim Aussteller und Besucheraus aller Welt. Geballte Innovationskraft, ausgefeilte Technologieund komfortables Design kennzeichnen die ungewöhnlichenFahrradkonzepte. Mehr als 120 Unternehmen aus über 15 Ländernpräsentieren den rund 10.000 erwarteten Besuchern das gesamteSpezialrad-Spektrum: Liegeräder, Falträder, Dreiräder, Tandems,Velomobile, E-Bikes und Pedelecs, Reha-Mobile, Transporträder,Klassiker, Fahrradanhänger, Ruderräder, Familienräder, Tretroller,Sesselräder und Zubehör rund ums Rad.Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Lastenrädern - vor allemfür den Stadtverkehr, mehr als zwei Dutzend Aussteller zeigen ihreTransportlösungen. "Die Packesel auf Rädern - mit und ohne E-Motor -werden immer kompakter, leichter und wendiger, was im Stadtverkehrpunktet. Sie eignen sich für Lieferdienste, Handwerker undSelbständige ebenso wie für Familien mit Kindern", erläutertSpezi-Veranstalter Hardy Siebecke den Zukunftstrend Lastenrad. "Durchstabile Ladeflächen und variable Aufbauten sind sie flexibeleinsetzbar."Die Besucher der 23. Spezialradmesse erwartet neben demumfangreichen Lastenrad- und Anhänger-Angebot die weltweit größteAuswahl an Liegezwei- und -dreirädern. Publikumsmagnete sind wiejedes Jahr die drei Testparcours, allen voran das weitläufige Geländezum Probefahren von Rädern mit elektrischem Rückenwind. Pedelecs,E-Liegeräder sowie Cargoräder mit Motorunterstützung können getestetwerden. Über 3.000 Menschen machen jedes Jahr von der GelegenheitGebrauch, einmal ihr Traum-Spezialrad zu fahren.Spezi-ErfinderwettbewerbZum ersten Mal veranstaltet die diesjährige Spezialradmesse denSpezi-Erfinderwettbewerb. Tüftler, Bastler und Konstrukteure zeigenim Spezi-Labor ihre speziellen Mobilitätslösungen. Die Bewertungihrer Ideen übernimmt zu gleichen Teilen eine Fachjury und dasSpezi-Publikum. Die Gewinner werden am Samstag, den 28. April um17.30 Uhr prämiert.Ein spannendes Vortragsprogramm an beiden Tagen sowie dersonntägliche Familientag mit Aktivitäten für Kinder machen dieSpezialradmesse zu einer beliebten Publikumsveranstaltung. WeitereInfos unter www.spezialradmesse.de und auf Facebook.