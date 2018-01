Transport auf dem Autodach: Skiausrüstung leichte Beute für Diebe / R+V-Infocenter: Auto besser nicht aus den Augen lassen

Wiesbaden (ots) - Ab auf die Piste: Viele Deutsche machen sichjetzt auf den Weg in den Winterurlaub und verstauen die sperrigeSkiausrüstung auf dem Autodach. Doch das lockt Langfinger an - unddie gestohlene Ausrüstung ist dann in der Regel nicht versichert. Dasgilt auch bei abgeschlossenen Dachboxen, warnt das Infocenter der R+VVersicherung.Dachgepäck im Auge behaltenVor allem auf Parkplätzen und an Autobahnraststätten halten Diebenach schneller Beute Ausschau. Mit teurer Skiausrüstung aufDachgepäckträgern oder in Dachboxen haben sie oft leichtes Spiel."Skifahrer sollten das Auto deshalb besser nicht aus den Augenlassen", sagt Michael Urban, Schadenexperte beim R+V-Infocenter."Denn solche Diebstähle sind nicht nur ärgerlich. Sie sind für denGeschädigten oft auch teuer, weil die Skiausrüstung auf dem Autodachmeist nicht versichert ist."Der Grund: Ski, Stöcke und Gepäck sind nicht fest mit dem Autoverbunden. Deshalb sind sie nicht über die Kaskoversicherungabgedeckt. "Grundsätzlich springt die Hausratversicherung zwar fürDiebstähle aus dem Auto ein. Das gilt aber nur, wenn das gestohleneEquipment vorher im Kofferraum verstaut war," so R+V-Experte Urban.Versichert ist auch, wer das Auto samt Dachbox in einer geschlossenenGarage parkt.Weitere Tipps des R+V-Infocenters- Lassen sich Dachgepäckträger gar nicht abschließen, ist nochgrößere Vorsicht geboten. Denn hier geht ein Diebstahl besonderseinfach und schnell.- Reisende sollten Skier in Dachboxen mit Spanngurten fixieren.Das bietet nicht nur einen zusätzlichen Diebstahlschutz, weildie Diebe länger brauchen. Es verhindert auch, dass die Skierbei einem Unfall die Kunststoffwand durchstoßen und zumgefährlichen Geschoss werden.- In manchen Fällen lohnt sich eine Reisegepäckversicherung. Dannist die Skiausrüstung auch versichert, wenn sie bei einem Unfallzerstört wird.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell