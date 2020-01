Transplantationsgesetz: EKD begrüßt Neuregelung/ Gesetz geeignet um Organspendenbereitschaft nachhaltig zu stärken

Hannover (ots) - Der Deutsche Bundestag hat heute (16.01.2020) mit deutlicherMehrheit ein Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei derOrganspende beschlossen. Die beiden großen Kirchen unterstützen nachdrücklichdas mit dem Gesetz verfolgte Anliegen, in Deutschland die Zahl der Organspendenwirksam zu erhöhen. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist derÜberzeugung, dass das heute beschlossene Gesetz geeignet ist, die erfreulichgroße Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung praktikabel und nachhaltig in eineindividuelle Bereitschaft zur Organspende zu überführen. Das Gesetz gewährtweiterhin eine möglichst große Entscheidungsfreiheit bei der Organspende undtrifft dennoch Maßnahmen die dazu führen, dass die Menschen sich verstärkt mitder Frage der Organspende befassen. Zudem hält das Gesetz praktische Regelungenbereit, wie etwa die Einführung eines Organspenderegisters, die die Abläufe undStrukturen bei der Organspende weiter verbessern werden. Die Verabschiedungdieses Gesetzes setzt ein wichtiges Zeichen für den Erhalt und Schutzgrundlegender (medizin-)ethischer und grundrechtlicher Prinzipien, auf denen dasWertefundament unserer Gesellschaft fußt. Die Gesellschaft ist jetzt als Ganzeherausgefordert, alles zu unterstützen, was die individuelleOrganspendenbereitschaft befördert. Die evangelische Kirche wird das in ihrenMöglichkeiten Stehende dazu beitragen.Hannover, 16. Januar 2020Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55310/4493825OTS: EKD Evangelische Kirche in DeutschlandOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell