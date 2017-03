Transparenz in der Natursteinproduktion / toom hat als erste Baumarktkette zusammen mit XertifiX e.V. einen Prozess zur Überprüfung der gesamten Lieferkette von Natursteinen entwickelt

Köln (ots) -Als erste Baumarktkette in Deutschland hat toom gemeinsam mit demunabhängigen Zertifizierer XertifiX e.V. einen Prozess entwickelt, umdie Lieferkette von Natursteinen bis in den Steinbruch lückenlos zuverfolgen. Durch regelmäßige Überprüfungen der Produktionsstättenträgt toom aktiv zur Lösung sozialer und ökologischer Probleme beider Herstellung und Verarbeitung von Natursteinprodukten bei. Denngenau hier herrschen oftmals schlechte Bedingungen für die Arbeiterin Hinblick auf unter anderem Arbeitsschutz und Entlohnung sowie dasRisiko, dass Kinderarbeit in der Herstellung der Steine eingesetztwird. Zudem sind diese Natursteine mit dem PRO PLANET-Labelgekennzeichnet. Damit führt das Tochterunternehmen der REWE Groupkonsequent seine Nachhaltigkeitsstrategie fort und bietet Kunden eineverlässliche Orientierungshilfe für den Einkauf nachhaltigererProdukte.Ein Großteil der weltweit gewonnenen Natursteine wird in Indienund China produziert. Auch toom bezieht rund 89 Prozent seinerNatursteine aus China. Die Arbeitsbedingungen in vielen Steinbrüchenund Verarbeitungsbetrieben sind in diesen Ländern allerdings weitausschlechter, als internationale Standards und teilweise auch dielokale Gesetzgebung verlangen. "In der Natursteinproduktion fehlthäufig die nötige Transparenz in der Lieferkette, umProblemstellungen, wie mangelnde soziale Absicherung, unzureichendenArbeitsschutz oder Kinderarbeit auszuschließen. Alsverantwortungsvoll handelndes Unternehmen ist es uns besonderswichtig, die Herkunft der Natursteine, den ausreichenden Schutz derArbeiter in den Steinbrüchen und die Einhaltung der Menschenrechtebei der Produktion von Natursteinerzeugnissen sicherzustellen",erläutert Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf bei toom. DieREWE Group setzte unter Federführung von toom bereits in 2014 eineLeitlinie für Natursteinerzeugnisse auf, welche die Anforderungen andie gesamte Lieferkette - vom Großhandel über die Steinverarbeitungbis zu den Steinbrüchen - genau definiert.Partnerschaft mit den Natursteinexperten von XertifiX e.V.Weiterführend hat toom als erste Baumarktkette in Deutschlandgemeinsam mit den Natursteinexperten von XertifiX e.V. einenÜberprüfungsprozess entwickelt, der weit über die bisherigenStandardanforderungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILOhinausgeht. Dieser basiert auf einem engmaschigen Kriterienkatalog,der die wichtigsten Kernanforderungen an die Produzenten undVerarbeiter von Natursteinen in mehreren Bereichen definiert -beispielsweise "Soziales und Fairness", "Arbeitsschutz" oder"Transparenz". "Durch regelmäßige Kontrollen in denProduktionsstätten möchten wir neben dem Ausschluss von Kinderarbeitund dem Schutz der Arbeiter auch weitere Maßnahmen, wie die Zahlungeines Mindestlohns, faire Arbeitszeiten, Sozialleistungen undUmweltschutz gewährleisten", fährt Rotondi fort. "Wichtig ist auch zuerwähnen", ergänzt Rotondi, "dass wir mit den Lieferanten - soferndie Anforderungen erfüllt werden - auch langfristigzusammenarbeiten."XertifiX e.V. und toom haben in den letzten zwei Jahren bereitseinen Großteil der Steinbrüche und Verarbeiter in China besucht undauditiert, aus denen toom mehrheitlich seine Produkte bezieht. Durchwiederholte und teilweise unangekündigte Besuche wird in denProduktionsstätten die Einhaltung der definierten Vorgaben überprüft.Nur bei einem positiven Testergebnis erhalten die Natursteine derzeitexklusiv das sogenannte XertifiX PLUS-Label. "Die zweimal jährlichdurchgeführten Auditierungen sind ein laufender Prozess zur Sicherungder sozialen und ökologischen Anforderungen bei der Produktionunserer Natursteinprodukte. Basierend auf den Ergebnissen erarbeitenwir individuelle Maßnahmenkataloge. Wir entscheiden, mit wem wir dieZusammenarbeit fortführen, welche Steinbrüche und Verarbeiter weitergeschult werden müssen oder wo es wegen offenkundiger Mängel keinePerspektive für eine Zusammenarbeit mit toom geben kann", erklärtRotondi weiter. Außerdem tragen Natursteinerzeugnisse aus überprüfterProduktion neben dem XertifiX PLUS-Label ab sofort auch das PROPLANET-Label, das nachhaltigere Produkte bei toom kennzeichnet.Mehr Informationen zu toom sowie Bild- und Filmmaterial finden Sieunter www.toom.de.Über toom:Mit rund 350 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einenGesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründeteREWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in20 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum"Händler des Jahres 2016 - 2017" den ersten Platz in der Kategorie"Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist einbei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das dieKundenzufriedenheit widerspiegelt.Über XertifiX:XertifiX ist ein 2005 gegründeter Verein, der sich gegenKinderarbeit im Natursteinsektor einsetzt und ein Zertifikat fürNatursteine ausstellt, die garantiert ohne Kinderarbeit produziertwurden. XertifiX weist seit Jahren auf Missstände in derNatursteinproduktion hin und arbeitet gemeinsam mit Importeuren ander Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Steinbrüchen und beiVerarbeitern (unter anderem Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, faireLöhne) und verhindert auch auf diese Weise Kinderarbeit. XertifiXwird getragen von den Gewerkschaften Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) undErziehung und Wissenschaft (GEW), prominenten Persönlichkeiten undImporteuren. Dieses Bündnis hat die Situation der Arbeiterinnen undArbeiter, die oft unter widrigsten Umständen in Exportsteinbrüchenschuften müssen, schrittweise verbessert und verhindert Kinderarbeit.