Transparentes Facility Management in undurchsichtigem Markt / Claus Vogt und seine Intesia Group Holding GmbH sind in Italien in der Abfallwirtschaft erfolgreich (FOTO)

Böblingen (ots) -Der Böblinger Facility-Management-Anbieter Intesia Group HoldingGmbH (www.intesia.com) agiert im Wesentlichen in Deutschland,Frankreich, Österreich, Schweiz und Italien als Vertriebsplattformfür die Vermittlung von speziellen FacilityManagement-Dienstleistungen. Kunden sind vor allem Filialisten imHandelsbereich, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren möchten,anstatt sich um Dinge wie Abfall, Vermarktung von Wertstoffen,Verhandlungen mit Kommunen und Behörden zur Reduzierung derAbfallgebühren etc. kümmern zu müssen. Dem Intesia-Gründer Claus Vogtund seinem Team vertrauen mittlerweile international aufgestellteKunden aus den unterschiedlichsten Branchen wie METRO LOGISTICS,McKesson-Gruppe (Pharmagroßhandel), GEHE, Alpirsbacher Klosterbräu(Lebensmittelindustrie), Burger King (Systemgastronomie), MediaMarktund Saturn (Elektronikfachmärkte), dm, REWE, METRO Cash & Carry(Handel), aber auch Filialisten wie Abercrombie & Fitch, Bershka,Pull & Bear oder Zara. Die Intesia arbeitet ausschließlich aufGrundlage ihrer Werte: Transparenz, Unabhängigkeit undInternationalität sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit.In Italien ist die Intesia seit Ende 2003 aktiv im BereichAbfallwirtschaft und hat sich seither in schwierigem Umfeld mehr undmehr spezialisiert und professionalisiert.Charakteristisch für die italienische Entsorgungswirtschaft istdas ausgeprägte Nord-Süd-Gefälle. So entspricht in Norditalien dieSammlung, Verwertung und Entsorgung von Siedlungs- undSpezialabfällen weitgehend dem von der EU geforderten Niveau. Mittel-und Süditalien hingegen bleiben noch erheblich hinter denAnforderungen zurück. Landesweit existieren vielerlei regionaleRegelungen und Vorgaben neben der EU-Gesetzgebung, mit zuweilendrakonischen Strafen bei Zuwiderhandlungen. Teilweise ist der Marktmonopolistisch und dementsprechend riskant. Während die Kooperationmit den großen Entsorgungsunternehmen im Norden des Landes genausounproblematisch erscheint wie die mit dem weitgehend privatorganisierten Recyclingsektor, sind die Entscheidungsstrukturen inMittel- und Süditalien häufig undurchschaubar. Für deutsche undeuropäische Unternehmen bieten sich Chancen vor allem in dertechnischen und strategischen Beratung und Planung und in derLieferung innovativer Technologien für die Abfalltrennung,-aufbereitung und das Recycling sowie im Bereich Energieerzeugung ausAbfall.Claus Vogt hat mit der Intesia Italia s.r.l. mit Sitz in Mailanddiese Chance genutzt. Er sagt: "Wir wollen nicht besser wissen,sondern besser machen - und mit diesem Motto konnten wir uns mit Mutund Durchhaltevermögen auch auf einem schwierigem Markt wie demitalienischen behaupten."Die Intesia hat landesweit ein breites Dienstleister-Netz imBereich aufgebaut. In permanentem Kontakt sowohl mit ItalienischenKommunen und Behörden, wie auch mit privaten Dienstleistern wie z. B.Recyclinganlagen und Deponien konnten mehr und mehr ItalienischeFilialisten davon überzeugt werden, die Intesia-Dienstleistungen alsSteuerer und Optimierer in Anspruch zu nehmen. Heute bestehen engePartnerschaften mit namhaften Filialisten wie Carrefour oder derPrenatal Retail Group.Über IntesiaDie Intesia Group Holding GmbH mit Hauptsitz in Böblingen beiStuttgart ist auf internationales Facility Management spezialisiert.Das Unternehmen sorgt bei Kunden in vielen Ländern Europas für eineoptimale Facility Management Architektur. Kernstücke derIntesia-Strategie sind die Schaffung von Transparenz in den einzelnenFM-Geschäftsfeldern, die absolute Unabhängigkeit vonFM-Dienstleistungs-Partnern bei Analyse, Strategie, Steuerung undMonitoring von FM-Dienstleistungen sowie die Flexibilität desLeistungsumfangs, den die Kunden je nach Bedarf nutzen können. Miteigenen Ländergesellschaften ist die Gruppe in Deutschland,Frankreich Italien, Österreich und der Schweiz aktiv. Die Kunden inden unterschiedlichen Ländern können mit den Intesia Mitarbeitern inzwölf verschiedenen Sprachen kommunizieren. www.intesia.comPressekontakt:Intesia Group Holding GmbHHarald Brekle, ProkuristOtto-Lilienthal-Straße 2471034 BöblingenTel: +49 7031 436 - 1610Mail: harald.brekle@intesia.comWeb: www.intesia.comOriginal-Content von: Intesia, übermittelt durch news aktuell