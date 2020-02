Transparente Bewertung - Kommentar von Christian Latz

Berlin (ots) - Wenn Imbissküchen verdreckt und Speisen vergammelt sind, ist dasnicht nur eklig, es gefährdet auch die Gesundheit aller Kunden. Die aktuellenZahlen aus Berlin lassen einen da mit einem unguten Gefühl zurück. Zwarüberprüfen die Kontrolleure viele Lokale, bei denen es nichts zu beanstandengibt. Bei mehr als jedem vierten kontrollierten Restaurant, Café oder Back-Shopstellten die Prüfer Verstöße fest.Knapp zwei Drittel aller Lokale wurden im Jahr 2018 - neuere Daten gibt es nicht- gar nicht erst überprüft. Die Zahl ist Ausdruck eines seit Jahren bestehendenMangels. Den Bezirken fehlt es an Personal. Zwar ist das Geld dafür mittlerweileda, neue Beschäftigte wachsen in Zeiten bundesweiten Fachkräftemangels dennochnicht auf Bäumen.Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ein Bewertungssystem einführt. ObSmileys oder Farben, jeder Kunde muss wissen, wie es ein Betrieb, den erbetritt, mit der Hygiene hält. Sollen Kontrollen auch bei uns mehr Wirkunghaben, braucht es dringend so ein Bewertungsregister. Es wäre im Sinne allerKunden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4509080OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell