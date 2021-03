Transparency: Lobbyregeln in meisten Ländern schwächer als im Bund

BERLIN (dpa-AFX) - Die Transparenzregeln für den politischen Betrieb sind nach einer Untersuchung von Transparency International Deutschland in den Bundesländern noch schwächer als auf Bundesebene.



Lediglich Thüringen schnitt im Vergleich der Vorgaben besser ab. "Oft sind gar keine Regeln vorhanden oder von schlechter Qualität", erklärte Wolfgang Jäckle von Transparency am Donnerstag in Berlin. Das sei ein Armutszeugnis. "Um die Nachvollziehbarkeit politischen Handelns und damit das Vertrauen in politische Entscheidungen zu stärken, besteht hier dringender Nachholbedarf!"

Für den Vergleich hat die Organisation vier Bereiche abgeklopft, die jeweils gleich gewichtet wurden. So prüfte Transparency, ob es ein verpflichtendes Lobbyregister gibt, ob mittels eines "legislativen Fußbdrucks" öffentlich gemacht wird, welche Interessenvertreter mit ihren Ideen Einfluss auf welche Gesetze genommen haben, welche Fristen für den Wechsel aus Regierungsämtern in die Wirtschaft gelten (Karenzzeit) und welche Verhaltensregeln für Abgeordnete es gibt.

Am besten schneidet insgesamt Thüringen ab, das auch als einziges Land besser als die Bundesebene bewertet wurde. Die dortigen Regelungen zum legislativen Fußabdruck bezeichnete Norman Loeckel als "leuchtendes Beispiel". Es gebe aber ein Vollzugsdefizit, weil Lobbyisten der Offenlegung widersprechen könnten und das zum Teil auch täten. Schlusslichter sind Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Die Länder orientierten sich bei ihren Transparenzvorschriften am Bund, sagte Loeckel - und seien häufig auch wenig ehrgeizig. Während die Grünen auf Bundesebene etwa große Befürworter schärferer Regelungen seien, trieben sie das Thema auf Landesebene weniger entschieden voran. Insgesamt seien Parteien, die länger in der Opposition waren, ambitionierter und Parteien, die lange an der Macht waren, zurückhaltender.

Selbstverpflichtungen für Abgeordnete, wie sie die Union im Zuge der Maskenaffäre nun plant, seien "im Zweifelsfall aber nicht viel wert", sagte Loeckel. Es brauche Verbindlichkeit. Klare Regeln sind laut Transparency auch deshalb wichtig, damit Fälle von Vorteilsnahme überhaupt auffallen. Die Fraktionen von SPD und Union im Bundestag haben sich im Grundsatz auf ein Lobbyregister verständigt, das von Beobachtern aber als schwach kritisiert wird./hrz/DP/jha