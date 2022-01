Transocean Aktie: Wer hätte das gedacht?

Am 20.01.2022, 15:41 Uhr notiert die Aktie Transocean an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 3.4 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Wie Transocean derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Transocean erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 51,83 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,76 Prozent im Branchenvergleich für Transocean bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 51,83 Prozent im letzten Jahr. Transocean lag 32,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Transocean erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Transocean vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3,67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3,41 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Transocean erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Transocean-Aktie: der Wert beträgt aktuell 41,94. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Transocean ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Transocean damit ein "Hold"-Rating.

