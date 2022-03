Transocean-Aktie: Wahnsinn!

Die Aktien des Offshore-Bohrunternehmens Transocean Ltd (NYSE:RIG) werden am Montag inmitten eines anhaltenden Anstiegs der Ölpreise im Gefolge der russischen Invasion in der Ukraine höher gehandelt.

Überblick

Am Wochenende kletterte der Ölpreis auf ein 13-Jahres-Hoch. Rohöl der Sorte WTI wurde am Sonntagabend bei über 130 $ gehandelt, während die internationale Referenzsorte Brent bei über 139 $ notierte, bevor sie wieder leicht nachgab.

