Transocean-Aktie: Das Tal der Tränen scheint noch nicht durchschritten!

Liebe Leser,

der lange Leidensweg von Transocean, der 2010 durch die Explosion der im Auftrag von BP betriebenen Ölbohrplattform Deepwater Horizon und der daraus resultierenden Ölpest seinen Anfang genommen hatte, will einfach nicht enden. Im 1. Halbjahr brach der Umsatz um knapp ein Drittel auf 1,54 Mrd $ ein. Der Konzern vermietet Plattformen zur Förderung auf hoher See an Ölfirmen, die ihre Investitionen wegen des Einbruchs der Ölpreise aber drastisch zusammengestrichen haben.

Aufgrund niedriger Energiepreise zeichnet sich noch keine Verbesserung ab

Unterm Strich stand ein dicker Verlust von 1,6 Mrd $. Transocean hat gegengesteuert und sich beispielsweise durch den Verkauf des Hubbohrinselgeschäfts verschlankt. Das hat 1,35 Mrd $ in die Kasse gespült. Zwar wurde durch die Begebung zweier Anleihen die Liquiditätssituation deutlich verbessert; dennoch belastet immer noch ein Schuldenberg von 6,5 Mrd $ die Bilanz.Transocean hat die norwegische Songa Offshore für 3,4 Mrd $ übernommen. Damit hat der Konzern die Marktführerschaft bei Bohrungen in der Tiefsee und unter besonders schwierigen Bedingungen weiter ausgebaut.

Durch die Übernahme ist der Auftragsbestand um 4,1 auf 14,3 Mrd $ gestiegen. Zudem werden jährliche Kosteneinsparungen und Synergien von rund 40 Mio $ erwartet. Aufgrund der niedrigen Energiepreise zeichnet sich noch keine nachhaltige Verbesserung der Situation im Öl- und Gassektor ab. Wir erwarten aber, dass die Offshore-Bohrungen 2018, nach den 3 schlimmsten Jahren in der Geschichte der Branche, wieder zunehmen werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.