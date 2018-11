Transocean Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Transocean hat sich in diesem Jahr bisher ganz gut entwickelt, was vermutlich auf den Anstieg der Ölpreise und eine höhere Produktionstätigkeit zurückzuführen ist. Fundamental wird das allerdings noch nicht untermauert. Im 1. Halbjahr fiel der Umsatz um 5,3% auf 1,45 Mrd $. Unterm Strich stand erneut ein dickes Minus von 1,34 Mrd $. Lediglich der Auftragsbestand in Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.