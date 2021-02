Translink Partner Achtermeier GmbH berät Gesellschafter der Link + Link Software GmbH & Co. KG bei Veräußerung der Unternehmensanteile

Essen (ots) - Die Essener M&A Unternehmensberatung Achtermeier GmbH hat die Gesellschafter der Link + Link Software GmbH & Co. KG mit Sitz in Dortmund, bei der Veräußerung ihrer Unternehmensanteile an die YouKnow GmbH, mit Sitz in München beraten.Link + Link ist einer der renommiertesten, deutschen Anbieter von eLearning Software und hält einen großen Marktanteil in Deutschland. Das Unternehmen ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Softwareprodukte und kann namenhafte Unternehmen zu seinen Kunden zählen.Die YouKnow GmbH ist einer der größten Anbieter von Lerninhalten und Erklärvideos im deutschsprachigen Raum. Der Erwerb von Link + Link ist für die YouKnow strategisch von Bedeutung und sichert den Ausbau von Marktanteilen im stark wachsenden eLearning Markt. Das Unternehmen wurde im Zuge der Poste Merger Integration bereits in die neue You Know Software GmbH & Co. KG eingebracht.Die Gesellschafter der Link + Link wurden vom Geschäftsführer der Achtermeier GmbH, André Achtermeier und seinem Team, durch den kompletten M&A Prozess geführt. Die Nachfolge konnte somit nachhaltig gelöst und die Arbeitsplätze im Unternehmen langfristig gesichert werden.Das Mandat umfasste den gesamten Veräußerungsprozess einschließlich der Erstellung sämtlicher Transaktionsdokumente, Käufersuche, Marktanalyse, Strukturierung der Due Diligence und Verhandlungsführung.Die Achtermeier GmbH ist Partner des international, tätigen Hauses Translink Corporate Finance mit 30 Standorten in der ganzen Welt und mehr als 500 Beratern. Nähere Informationen zu Translink finden Sie unter https://www.translinkcf.de.Pressekontakt:Achtermeier GmbHAndre Achtermeierandre@achtermeier.com+49 201 85 79 12 05Original-Content von: Achtermeier GmbH, übermittelt durch news aktuell