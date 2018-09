Translation and Interpreting Institute der Hamad Bin Khalifa University nimmt Abstracts für 10. Internationale Jahreskonferenz in Katar entgegen

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Konferenz unter dem Motto "Translation Beyond the Margins" wirdHunderte von Wissenschaftlern, Akademikern und Forschern nach DohalockenDas Translation and Interpreting Institute (TII) am College ofHumanities and Social Sciences (CHSS) der Hamad Bin KhalifaUniversity (HBKU) nimmt ab sofort Beitragsvorschläge für seine zehnteAnnual International Translation Conference entgegen. Die zweitägigeVeranstaltung findet am 26. und 27. März 2019 statt und wird im QatarNational Convention Centre (QNCC) in Doha, der Hauptstadt Katarsausgerichtet. Das TII freut sich auf Beiträge von Wissenschaftlern,Praktikern und Mitgliedern der Übersetzungs- undDolmetscher-Community aus ganz Afrika, Asien, Australien, Europa,Nord- und Südamerika, die sich in Theorie oder Praxis mit dem Themader diesjährigen Konferenz beschäftigen, nämlich "Translation Beyondthe Margins" (Übersetzung jenseits der Grenzen).(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751241/Hamad_Bin_Khalifa_University_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/751240/Annual_International_Conference_in_Qatar.jpg )An den bisherigen Konferenzen haben Hunderte von renommiertenlokalen, regionalen und internationalen Experten, Referenten undWissenschaftlern aus den Bereichen Übersetzung und Dolmetschenteilgenommen. Zu den namhaften Persönlichkeiten, die sich in Dohaversammelt und zu einer Plattform für Wissensvermittlung und zumeffektiven Austausch von Ideen und Forschungsergebnissen beigetragenhaben, zählen unter anderem: Romanautorin Fadia Faqir; ManagingDirector von AJ+ Dima Khatib; Pablo Romero-Fresco, Professor fürÜbersetzung und Filmgestaltung an der University of Roehampton; undjüngst auch Mona Baker, emeritierte Professorin fürÜbersetzungswissenschaft an der Universität Manchester. Die Liste derReferenten bei den vorausgegangenen Konferenzen umfasst des WeiterenFayza El Qasem, Professorin für Übersetzung und Sprache an derSorbonne Nouvelle; und Executive Director of Digital bei Al JazeeraMedia, Dr. Yaser Bishr.Dr. Amal Al Malki, Gründungsdekan am CHSS, sagte: "Das TII hattesich vor 10 Jahren zum Ziel gesetzt, ein internationales Forum fürden professionellen Austausch und die Förderung im BereichÜbersetzung und Dolmetschen zu schaffen, der Kunst und Handwerkzugleich ist, und sich als wirkungsvolle Triebkraft der sozialenEntwicklung hin zu einer wissensbasierten Gesellschaft zupositionieren. Die Größenordnung der diesjährigen 10. Jahreskonferenzspiegelt die wider, das dieser große Anspruch erfüllt und durch diezunehmend interdisziplinäre Ausrichtung und das Aufgebot anhochkarätigen Gastrednern noch weiter unterstrichen wird."Das Thema der 10. Annual International Translation Conferencewird sich auf die Marginalisierung als zentrale Herausforderung imFeld Übersetzung und Dolmetschen konzentrieren. Wir laden alleInteressenten ein, Abstracts ihrer Arbeiten einzureichen, die dieseThemen aus ihrer eigenen, einzigartigen Perspektive behandeln, sei esfachübergreifend oder im weiteren Sinne, um den Grundstein für dieentsprechenden Diskussionen auf der Konferenz zu legen".Zu den Themenbereichen der 10. Annual International TranslationConference gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, neueGebiete und neue Landschaften in Übersetzungswissenschaft und-praxis; Querverbindungen und Übergänge im Bereich Dolmetschen,audiovisuelle Übersetzung, Transkreation, Eigenübersetzungen;Konvergenz und Divergenz zwischen Übersetzung, Anpassung undMediation; und Übersetzung jenseits von Zensur und Tabu. DieKonferenz lädt ebenfalls Arbeiten ein, die sich mit Randbereichen imÜbersetzungsfeld befassen, und selten behandelte Branchenfragen undÜbersetzungsprobleme in verschiedenen Sektoren und Disziplinenabdecken. Dies kann Themen betreffen, die über außerhalb des reinenForschungsbereichs der Übersetzungswissenschaft (Methodologie,Epistemologie, und Theorie) liegen, und Innovationen bei Forschungund Umsetzung, z. B. die Analyse von Praktiken wie kollaborativeÜbersetzung, Crowdsourcing, und fan-basierte Übersetzung.Die eingereichten Abstracts sollten mindestens 300 Wörter inentweder englischer oder arabischer Sprache, den Amtssprachen derKonferenz, umfassen, und müssen eine einleitende Erklärung über dieBedeutung der Studie, eine kurze Beschreibung der angewandtengrundlegenden Methodik, einen klaren Hinweis auf die Ergebnisse derStudie und den Themenbereich enthalten, der aus den Vorschlägen fürdie kommende Konferenz ausgewählt wurde. Die Beiträge müssen desWeiteren die institutionelle Zugehörigkeit des Bewerbers sowieKontaktinformationen und eine Kurzbiographie (maximal 100 Wörter)beinhalten. Einreichungen sind bis zum 25. Oktober 2018 möglich. Dieausgewählten Teilnehmer werden die Gelegenheit erhalten, ihrenBeitrag mittels einer 20-minütigen Präsentation auf der Konferenzvorzustellen und über einen Zeitraum von 10 Minuten auf Fragen ihrerKollegen und des Publikums zu antworten.Die Bereiche Übersetzung und Dolmetschen sind bei effektiverHandhabung in sozialen oder bürgernahen Diensten leistungsstarkeWerkzeuge, die den Weg für eine integrativere Weltwirtschaft ebnenkönnen.Interessenten sind eingeladen, ihre Vorschläge für die Konferenz2019 online unter http://www.tii.qa/10th einzureichen.Informationen zur Hamad Bin Khalifa UniversityInnovating Today, Shaping TomorrowDie Hamad Bin Khalifa University (HBKU), ein Mitglied der QatarFoundation für Bildung, Wissenschaft und Gemeinschaftsentwicklung(QF), wurde 2010 als forschungsintensive Universität gegründet, dieals Katalysator für den transformativen Wandel in Katar und derRegion wirkt, und gleichzeitig globalen Einfluss hat. Die imStadtquartier Education City angesiedelte HBKU setzt sich durch einebereichernde akademische Praxis, ein innovatives Ökosystem undeinzigartige Partnerschaften für den Aufbau und die Förderung deshumanen Potenzials ein. Die HBKU bietet über ihre Kollegienmultidisziplinäre Bachelor- und Masterprogramme an, und stelltMöglichkeiten für Forschungsarbeiten und Stipendien über ihreInstitute und Zentren bereit. Weitere Information zur HBKU finden Sieunter http://www.hbku.edu.qa.