Translate Bio: Schwer angeschlagen

Die Aktie der Translate Bio Inc. steht kurz davor, nahezu den gesamten Anstieg zurückzunehmen, der seit Ende Oktober vollzogen werden konnte. Insbesondere die letzte Woche war für die Käufer eine einzige Katastrophe, weil der Kurs am 18. März mit einem gewaltigen Gap zwischen 25,70 und 18,31 US-Dollar in den Handel startete.

Mit ihm setzte sich die auf dem Hoch vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung