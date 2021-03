Translate Bio-Aktie: Stürzen die Kurse jetzt ins Bodenlose?

Als gleich mehrere Analysten in der vergangenen Woche ihre Einschätzung zur Translate Bio-Aktie ins Negative überarbeiteten, trennten sich auch die Anleger in Massen von ihren Anteilen. Das sorgte für einen Kurssturz von über 30 Prozent an nur einem Tag und bisher gibt es keinerlei Anzeichen einer Erholung.

Am gestrigen Mittwoch musste das Papier bis zum Abend weitere 3,27 Prozent abgeben und fiel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung