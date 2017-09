"Transit - Der Tod fährt mit" als Free-TV-Premiere im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein geplanter Campingausflug entwickelt sich zum Kampf um Lebenund Tod. In dem Thriller "Transit - Der Tod fährt mit" von RegisseurAntonio Negret, der am Montag, 4. September 2017, 23.15 Uhr, alsFree-TV-Premiere im Montagskino des ZDF zu sehen ist, spieltHollywood-Star Jim Caviezel einen Familienvater, der mit Frau undKindern einen Albtraum erlebt.Der Immobilienmakler Nate Seedwell (Jim Caviezel) und seine FrauRobyn (Elisabeth Röhm) brechen mit ihren beiden Söhnen zu einemCampingausflug auf. Der gemeinsame Trip soll die Familie wiederzusammenbringen, nachdem Nate durch dubiose Geschäfte in Konflikt mitdem Gesetz gekommen war. Doch dann geraten die Urlauber ins Visiereiner Gangsterbande, die von dem kaltblütigen Marek (James Frain)angeführt wird.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/transitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell