Transit-Mixed Concrete: Alles im Griff?

Der Transit-Mixed Concrete-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse Singapore mit 0,32 SGD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Baumaterialien".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Transit-Mixed Concrete entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Transit-Mixed Concrete mit einem Wert von 62,35 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Engineering & Construction Svcs" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,32 , womit sich ein Abstand von 82 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

Weiterlesen...