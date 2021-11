Transformations-Experte Andreas Back kehrt zur internationalen Strategieberatung Prophet zurück

Berlin (ots) -Die globale Beratung für Unternehmenswachstum und Transformation, Prophet, stärkt ihren Auftritt in Deutschland weiter: Mit sofortiger Wirkung wurde Andreas Back als neuer Partner im Berliner Büro engagiert.Der Markenexperte kommt von Zeiss, wo er als Head of Brand der Zeiss Gruppe ein globales System für Markenmanagement entwickelt und parallel für einige Zeit als CMO einer Geschäftseinheit die digitale Transformation vorangetrieben hat. Back soll künftig die Beziehungen mit technologiegetriebenen deutschen, marktführenden Unternehmen weiter ausbauen. Der Experte für digitale Marketingstrategien hat bereits in den Jahren 2004 bis 2007 unter anderem in London und Dubai für Prophet gearbeitet."Ich freue mich sehr, nach so vielen Jahren wieder Teil des Prophet-Teams zu sein und werde mich künftig verstärkt um die technologieaffinen Mittelständler und sogenannte Hidden Champions in Deutschlands kümmern, ihnen bei Themen wie Transformation, Customer Centricity oder digitale Marketingstrategie zur Seite stehen," sagt Back. Er kennt den deutschen Markt und die mittelständische Wirtschaft sehr gut, hat darüber hinaus auch in Europa und den USA gelebt, ist exzellent vernetzt und hat auch als selbständiger Consultant wichtige Erfahrungen gemacht. Seine inhaltliche Positionierung als Transformations-Experte passt außerdem sehr gut zur Ausrichtung der Münchener Strategieberatung KEYLENS, die Prophet jüngst akquiriert hat (https://www.prophet.com/de/news-press/prophet-uebernimmt-strategieberatung-keylens/)."Andreas Back bringt mit seiner jahrelangen Top-Leadership-Erfahrung beim Vorzeigeunternehmen Zeiss umfangreiche und sehr relevante Expertise mit - Wissen, das unseren Kunden künftig enorme Vorteile bringen wird und darüber hinaus die KEYLENS-Akquisition perfekt ergänzt, sagt Tobias Bärschneider, EMEA Regional Lead und Senior Partner bei Prophet. Back sei die perfekte Ergänzung des Teams in der DACH-Region, um gerade im industriellen und technologiegetriebenen Sektor in Deutschland bei der Transformation von Geschäftsmodellen und Themen wie der Unternehmensorganisationzu helfen.Über Prophet (www.prophet.com/de)Prophet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist eine global tätige Beratung mit Schwerpunkt Unternehmenswachstum und -transformation in den Bereichen Marke, Marketing, Experience, Innovation und Organisation & Kultur. Wir arbeiten anders als andere Beratungsunternehmen, da wir Daten, Strategie und Kreativität in einem interdisziplinären und dennoch pragmatischen Ansatz vereinen.Wir haben mit einigen der erfolgreichsten Unternehmen der Welt zusammengearbeitet, darunter Allianz, BASF, Deutsche Bahn, eBay, T-Mobile und UBS. Mit mittlerweile 14 globalen Büros und rund 500 Experten in den Bereichen Marketing, Innovation, Digital und Design sind wir in der Lage, jede Herausforderung unserer Kunden zu lösen, indem wir die richtigen Leute mit der passenden Erfahrung zusammenzubringen.Pressekontakt:Angela KrollMarketing Manager DACHTelefon: +49 171 971 6403E-Mail: akroll@prophet.comProphet Germany GmbHOranienburger Straße 6610117 BerlinOriginal-Content von: Prophet, übermittelt durch news aktuell