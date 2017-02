"Transformation Lawyers" aus dem Südkaukasus zu Gast an der Hertie School / GIZ-Programm zum regionalen Rechtsstaatsdialog

Berlin (ots) - Die Hertie School of Governance begrüßt 21 jungeJuristinnen und Juristen aus dem Südkaukasus zur diesjährigen GIZRegional Academy "Transformation Lawyers" - Legal Dialogue for LegalTransformation. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Armenien,Aserbaidschan und Georgien kommen für drei Wochen in Berlin zusammen,um sich mit Fragen rechtlicher Transformations- und Reformprozesse imSüdkaukasus zu befassen. Vertieft werden Kenntnisse zur legislativenund exekutiven Dimension von Gesetzgebungsprozessen in Deutschlandund dem Südkaukasus. Der EU-Sonderbeauftragte für den Südkaukasus unddie Krise in Georgien Herbert Salber hielt die Hauptrede zuroffiziellen Eröffnung des Programms am Abend des 22. Februar.Die Regional Academy wird von der Deutschen Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) gGmbH als Teil des Programms"Rechts- und Justizreformberatung im Südkaukasus" gefördert und vonder Hertie School of Governance in Zusammenarbeit mit der BuceriusLaw School durchgeführt. Die "Transformation Lawyers" sind in derRegierungs- und Justizverwaltung sowie an den Parlamenten undobersten Gerichten ihrer Heimatländer tätig. Mit dem Programm wollenGIZ und Hertie School den grenzüberschreitenden Dialog und dieKooperation zwischen den drei Ländern des Südkaukasus fördern.Inhaltlicher Schwerpunkt des Seminarprogramms ist derGesetzgebungsprozess im deutschen Rechtssystem aus vergleichenderPerspektive. Ein Soft-Skills-Training ergänzt das fachliche Programm.Die "Transformation Lawyers" werden darin geschult, dieHerausforderungen durch ein sich stark wandelndes institutionellesUmfeld in ihren jeweiligen Ländern besser zu meistern. Zusätzlichschlägt ein umfangreiches Rahmenprogramm die Brücke zur Praxis.Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen.Pressekontakt:Regine Kreitz, Head of Communications, Tel.: 030 / 259 219 113,Fax: 030 / 259 219 444, E-Mail: pressoffice@hertie-school.orgOriginal-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell