Transfergesellschaft für Air Berlin ins Leben gerufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Transfergesellschaft für bisherige Verwaltungsmitarbeiter von Air Berlin hat am Mittwoch die Arbeit aufgenommen.



Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, haben nach aktuellen Zahlen 1128 Beschäftigte die Möglichkeit, in dieses Unternehmen zu wechseln, das sich um eine Vermittlung der Arbeitnehmer an andere Firmen kümmern soll. In einer ersten Welle wurden nach Verdi-Angaben rund 400 Beschäftigte des Bodenpersonals von Air Berlin freigestellt.