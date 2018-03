Transferfirma verhilft 215 Ex-Air-Berlinern zu neuen Jobs

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

BERLIN (dpa-AFX) - Bis Ende Januar sind 215 frühere Verwaltungsmitarbeiter von Air Berlin von einer Transfergesellschaft auf neue Arbeitsplätze gewechselt.



Das teilte der Berliner Senat am Dienstag nach seiner wöchentlichen Sitzung mit. Bis zum Stichtag 31. Januar seien 442 Ex-Air-Berliner in die Transferfirma eingetreten. Sie wurde Anfang November gegründet, um die Folgen der Pleite von Air Berlin zu mildern.

Zum Bodenpersonal wurden gut 1200 Mitarbeiter gezählt. Die insolvente Fluggesellschaft hatte insgesamt rund 8000 Beschäftigte. Das Land Berlin will sich mit bis zu 11,55 Millionen Euro an der Übergangsgesellschaft beteiligen. Diese kümmert sich mit Beratung und Qualifizierung darum, die Betroffenen in neue Stellen zu vermitteln. Es könne "auch Unterstützung geleistet werden beim Aufbau einer selbstständigen beruflichen Existenz", sagte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke)./brd/DP/mis