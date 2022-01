Transcat Aktie: Unternehmen erwirbt Tangent Labs für 9 Millionen Dollar!

Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS) hat alle Aktien des Privatunternehmens Tangent Labs, LLC für 9 Millionen Dollar erworben. Tangent Labs mit Sitz in Indianapolis, Indiana, wurde 1995 gegründet und bietet Kalibrierungen von Präzisionsmess- und -steuerungsinstrumenten im eigenen Haus und vor Ort an. Mit einem Jahresumsatz von 2,2 Millionen Dollar bietet Tangent ISO/IEC 17025-akkreditierte Kalibrierungen an und verfügt über Labore in Indianapolis und Huntsville, Alabama.

