Transatlantik-Koordinator besorgt über jüngste Trump-Entscheidungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der USA-Beauftragte der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), hat sich über die jüngsten Entwicklungen in Washington besorgt gezeigt. "Die Entscheidung Trumps, amerikanische Soldaten nach Hause zu holen, erschüttert das balancierte Kräfteverhältnis in der gesamten Region, stößt internationale Partner vor den Kopf und lässt insbesondere die verbündeten Truppen der Kurden einem Mehrfrontenkrieg alleine ausgesetzt", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Deutschland werde sich nun mit den Verbündeten der internationalen Allianz eng abstimmen, damit das syrische Volk die Sicherheit habe, "nicht vom Rest der Welt vergessen zu werden", so Beyer.

Foto: über dts Nachrichtenagentur