Transalta Renewables: Reagiert die Aktie?

Transalta Renewables, ein Unternehmen aus dem Markt "Versorgungsunternehmen", notiert aktuell (Stand 06:08 Uhr) mit 13.93 CAD mehr oder weniger unverändert (-0.1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Transalta Renewables nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Transalta Renewables 2 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Transalta Renewables vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 13,93 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 17,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 16,38 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Transalta Renewables-Aktie ein Durchschnitt von 15,12 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,93 CAD (-7,87 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (14,45 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,6 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Transalta Renewables-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Transalta Renewables erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 37,72 und liegt mit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 64,62. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Transalta Renewables auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.