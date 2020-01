Transalta RenewablesWas jetzt, ?

An der Börse Toronto notiert die Aktie Transalta Renewables am 02.01.2020, 21:14 Uhr, mit dem Kurs von 15.41 CAD. Die Aktie der Transalta Renewables wird dem Segment "Versorgungsunternehmen" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Transalta Renewables auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Transalta Renewables-Aktie hat einen Wert von 72,06. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (40,93). Der RSI25 liegt bei 40,93, was bedeutet, dass Transalta Renewables hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Transalta Renewables.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Transalta Renewables weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,06 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler") von 3,52 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,54 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Transalta Renewables erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (14,31 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,8 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15.5233 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Transalta Renewables erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.