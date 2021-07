Transaktionsprozess für Trinidads nationale Raffinerie (Guaracara) beginnt

Trinidad und Tobago (ots/PRNewswire) - Trinidad Petroleum Holdings Limited (TPHL) hat einen breit angelegten Prozess für eine Transaktion der Raffinerieanlagen der Guaracara Refining Company Limited und die Wiederinbetriebnahme der Raffinerie eingeleitet.Scotia Capital (USA) Inc. (Scotiabank) wurde von TPHL als exklusiver Finanzberater für diese potenzielle Transaktion beibehalten. TPHL bittet Parteien, die Interesse an einer potenziellen Teilnahme an dem Verfahren haben, sich bis zum 23. Juli 2021 per E-Mail anprocess.tphl@scotiabank.com mit Scotiabank in Verbindung zu setzen.Interessierte Parteien oder Konsortien, die über die erforderliche Expertise verfügen, erhalten ein erstes Marketingdokument und können nach Unterzeichnung einer rechtsverbindlichen Geheimhaltungsvereinbarung am Prozess teilnehmen.Informationen zu The Guaracara Refining Company Limited ("Guaracara")Guaracara hält derzeit die Vermögenswerte der nationalen Raffinerie von Trinidad & Tobago (früher im Besitz der Petroleum Company of Trinidad and Tobago Limited). Die Guaracara-Raffinerie befindet sich an der geschützten Westküste auf über 500 Acres und ist eine moderne Crack-Raffinerie mit einer Kapazität von 175 Mbpd und einer Nelson-Komplexität von 8,0. Die Raffinerie ist für regionale Rohöle gut konfiguriert und hat einen vorteilhaften Zugang zu inländischen und regionalen Produktmärkten, für die ein stetiges Wachstum der Nachfrage nach raffinierten Produkten erwartet wird. Die Raffinerie wurde Ende 2018 sicher heruntergefahren und befindet sich derzeit im Erhaltungsmodus mit einem aktiven Anlagenintegritätsprogramm, um einen schnellen Neustart zu ermöglichen.Informationen zu Trinidad Petroleum Holdings Limited ("TPHL")TPHL trägt die Verantwortung für die Verwaltung der Ölvorkommen von Trinidad und Tobago und der damit verbundenen Vermögenswerte. TPHL hat vier Tochtergesellschaften - Heritage Petroleum Company Limited; Paria Fuel Trading Company Limited; die Guaracara Refining Company Limited und die Petroleum Company of Trinidad and Tobago (Petrotrin).Für prozessbezogene Anfragen senden Sie eine E-Mail anprocess.tphl@scotiabank.com bis zum 23. Juli 2021.Besuchen Sie die Webseite von TPHL www.trinidadpetroleum.co.ttOriginal-Content von: Trinidad Petroleum Holdings Limited, übermittelt durch news aktuell