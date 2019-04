Transaktionen im Gesundheitsmarkt: Private Equity treibt den Boom voran

Düsseldorf (ots) - Hohe Dynamik durch großesKonsolidierungspotenzial // Finanzinvestoren suchen vor allem nachInvestments im Bereich der Pflege und der ambulanten Versorgung // Imstationären Sektor überwiegen strategische ZusammenschlüsseDer Markt für Fusionen und Übernahmen im Gesundheitssektorentwickelt sich dynamisch: Das Jahr 2018 war durch zahlreicheTransaktionen im deutschen Gesundheitswesen geprägt. Insbesondere istdie Zahl der Transaktionen mit Beteiligung von Private-Equity-Firmendeutlich gestiegen. Diese Käufergruppe sucht gezielt nach Investmentsim Bereich der Pflege und der ambulanten Versorgung. Das ist Ergebnisdes "Transaktionsmonitors Gesundheitswesen" der Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsgesellschaft PwC."Die steigenden Ausgaben im Gesundheitswesen, die alterndeBevölkerung und die weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase machenInvestments im Healthcare-Sektor besonders attraktiv", sagt MichaelBurkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC. "Hinzukommt, dass der Gesundheitsmarkt weitgehend unabhängig vonkonjunkturellen Schwankungen ist und noch ein großesKonsolidierungspotenzial bietet. Dadurch werden wir auch in diesemJahr weiterhin ein sehr dynamisches Transaktionsumfeld erleben."Pflegeeinrichtungen: Der Konsolidierungstrend hält weiter anBesonders stark ist der Trend zur Marktkonsolidierung im Bereichder Pflege. Die wichtigsten Transaktionen waren 2018 der Kauf vonAlloheim durch Nordic Capital von Carlyle, die Übernahme von DOREAdurch die französische Groupe Maisons de Famille und der Erwerb voncompassio durch die Schönes Leben Gruppe (Waterland). "Damit haben eszahlreiche Private-Equity-Investoren unter dieTop-30-Pflegeheimbetreiber geschafft. Sie sind sehr gut aufgestellt,so dass sie die Konsolidierung des deutschen Pflegemarktes weitervorantreiben werden", kommentiert Alexander von Friesen, Partner undM&A-Experte bei PwC Deutschland.Sehr groß ist auch die Nachfrage nach Pflegeheimimmobilien. AlsInvestoren waren im vergangenen Jahr etwa die Unternehmen Aedifica,Deutsche Wohnen und Confinimmo besonders aktiv. "Die hohe Nachfragesorgt dafür, dass die Investitionsvolumina steigen und dieRenditeerwartungen sinken", so von Friesen.Niedergelassene Leistungserbringer: Fokus auf der IntensivpflegeÄhnlich dynamisch wie in der Pflege entwickelt sich derTransaktionsmarkt auch im Bereich der ambulanten Versorgung. Diegrößten Deals des vergangenen Jahres wurden im Bereich derIntensivmedizin geschlossen: So übernahm Advent mit der DeutschenFachpflege Gruppe 23 ambulante Pflegedienste. Ebenso gelang GHOCapital Partners die Übernahme der Linimed-Gruppe, eines führendenAnbieters von ambulanter Intensivpflege mit 44 deutschen Standorten.Großes Interesse zeigen die Investoren auch am Ausbau vonMedizinischen Versorgungszentren (MVZ). Das gilt insbesondere für denBereich der Zahnmedizin: So ist allein von September 2017 bisSeptember 2018 die Zahl von vertragszahnärztlichen MVZ in der Handvon Private-Equity-Firmen um 79 Prozent gestiegen. "Wir müssen jetztabwarten, wie sich das neue Terminservice- und Versorgungsgesetz(TSVG), das der Bundestag Mitte März beschlossen hat, auf dieMedizinischen Versorgungszentren auswirkt. Für die Zentren ergebensich dadurch erhebliche Einschränkungen, die auch Konsequenzen fürden M&A-Markt haben werden", prognostiziert Michael Burkhart.Krankenhäuser: Strategische Zusammenschlüsse dominierenWeniger dynamisch zeigt sich der Transaktionsmarkt im stationärenSektor: Vereinzelte Käufe und Übernahmen von Krankenhäusern undFachkliniken ergaben sich vor allem durch strategischeZusammenschlüsse und vereinzelte insolvenzgetriebene Trägerwechsel,so etwa die Übernahme der insolventen Paracelsus-Klinikkette durchden Schweizer Finanzinvestor Porterhouse. "Obwohl Krankenhäuser vorgroßen Herausforderungen stehen, blieben 2018 Privatisierungen aus.Wir beobachten aber, dass kommunale Träger sich ebenso wiefreigemeinnützige Einrichtungen vermehrt zusammenschließen",erläutert von Friesen.Rehabilitationseinrichtungen: Moderate M&A-AktivitätEin ähnlich verhaltenes Bild zeichnet sich auch im Subsektor derRehabilitationseinrichtungen ab. Die größte Transaktion im letztenJahr war die Übertragung von 38 Reha-Einrichtungen von FreseniusHelios auf Fresenius Vamed. Aufmerksamkeit in der Branche zog auchder strategische Erwerb von Inoges durch die Celenus Kliniken aufsich. Die Branche erwartet den Verkauf des Klinikbetreibers MEDIAN,dem größten Betreiber im deutschen Rehamarkt.Den Transaktionsmonitor finden Sie zum kostenlosen Download unter:www.pwc.de/transaktionengesundheitÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. 