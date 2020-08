Transaktionen im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Deutschlands erfolgreichstes Value-Depot

Die am 05.Mai gekaufte Tranche von Vonovia (20% im Plus) transferiere ich in mein Buy & Hold Depot.

Die verbliebene Tranche verkaufe ich, da Vonovia etwas überteuert ist (3% nach NAV) und ich daher nur eine Tranche im Depot haben möchte. Mini-Gewinn von 3%.

Nachkauf SAP, die in Zukunft stärker steigen sollte als Vonovia.

