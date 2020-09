Transaktion im Burggraben-Depot

Die am 23.04.20 gekauften Anteile von Facebook sind 42% im Plus Ich transferiere diese in mein Buy & Hold Depot.

Gruß

Frank Helmes

Erläuterung zur Handelsstrategie:

