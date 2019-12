Trans-Siberian GoldWas kommt nun, ?

Für die Aktie Trans-Siberian Gold aus dem Segment "Gold" wird an der heimatlichen Börse London am 17.12.2019, 04:49 Uhr, ein Kurs von 63 GBP geführt.

Trans-Siberian Gold haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Trans-Siberian Gold für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Trans-Siberian Gold für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Trans-Siberian Gold insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Trans-Siberian Gold erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 127,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -1,95 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +129,37 Prozent im Branchenvergleich für Trans-Siberian Gold bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,95 Prozent im letzten Jahr. Trans-Siberian Gold lag 129,37 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,8 Prozent und liegt damit 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,69). Die Trans-Siberian Gold-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.