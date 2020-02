TransUnion: Was kann da noch kommen?

Für die Aktie TransUnion stehen per 14.02.2020, 18:14 Uhr 97.29 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. TransUnion zählt zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Unsere Analysten haben TransUnion nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die TransUnion-Aktie ein Durchschnitt von 80,55 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 97,1 USD (+20,55 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (89,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,31 Prozent Abweichung). Die TransUnion-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. TransUnion erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: TransUnion schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,32 % und somit 2 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,32 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die TransUnion-Aktie ein "Buy"-Rating.