TransMontaigne: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert TransMontaigne per 13.08.2018 bei 38,38 USD. TransMontaigne zählt zu "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für TransMontaigne liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TransMontaigne vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 46,6 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (38,38 USD) könnte die Aktie damit um 21,42 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die TransMontaigne-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für TransMontaigne beträgt bezogen auf das Kursniveau 8,29 Prozent und liegt mit 0,52 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (7,77) für diese Aktie. TransMontaigne bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,04 und liegt mit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Oil, Gas & Coal) von 53,13. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält TransMontaigne auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.