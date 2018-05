TransFair verkündet 15 % Plus auf Jahrespressekonferenz / Wachstum treibt Weiterentwicklung voran (FOTO)

Köln/Berlin (ots) -25 Jahre nach Einführung von Fairtrade-gesiegelten Produktenwurden 2017 bundesweit 1,33 Milliarden Euro umgesetzt, ein Anstiegvon 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Produzenten im globalenSüden erhielten neben Markt- und Mindestpreisen zusätzlich über 25Millionen Euro Prämien, die sie in Gemeinschaftsprojekteinvestierten. Die heute veröffentlichte Wirkungsstudie des Centrumsfür Evaluation belegt den positiven Einfluss von Fairtrade auf dieländliche Entwicklung in den Anbauländern. Trotz dieser Erfolge istdie kleinbäuerliche Landwirtschaft in ihrer Existenz bedroht."Handelsgewinne müssen gerechter verteilt werden", forderteTransFair-Vorstandsvorsitzender Dieter Overath auf der diesjährigenJahrespressekonferenz. "Mehr Wertschöpfung im globalen Süden istnötig, um existenzsichernde Einkommen für Bauern- undArbeiterfamilien in Afrika, Asien und Lateinamerika zu ermöglich."Aufsichtsratsvorsitzender Heinz Fuchs ergänzt "Politik und Wirtschaftsind gleichermaßen gefordert, die nachhaltigen Entwicklungsziele bis2030 zu verwirklichen."Fairtrade-gesiegelte Produkte sind stark gefragtDie Produzenten im Süden erwirtschafteten durch die steigendenAbsätze 23 Prozent mehr Prämiengelder, die sie eigenverantwortlichinvestieren können. Die Wachstumstreiber: Kaffee erreichte mit 18.000Tonnen ein Plus von 8 Prozent. 87.000 Tonnen Bananen bedeuten einPlus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 37.000 Tonnen Rohkakao einPlus von 23 Prozent. Mit 406 Millionen verkauften Stielen wuchsen dieBlumen um 4 Prozent. Heute bieten 360 Partnerfirmen bundesweit 5.500fair gesiegelte Produkte in Supermärkten, Discountern, Fachgeschäftenund in der Gastronomie an.73 Prozent davon sind zusätzlichBiozertifiziert.Textilien mit Fairtrade-Baumwolle entwickelten sich ebenfallspositiv. Mit rund 12 Millionen verkauften Einkaufstaschen, T-Shirts,Bettwäsche und Handtüchern mit fairer Baumwolle wächst der Sektor um45 Prozent. Erfreulich ist die Entwicklung bei der Beschaffung vonBerufsbekleidung, z. B. tragen die Kaufland- und Ferrero-Mitarbeiterbereits Kleidungsstücke aus Fairtrade-zertifizierter Baumwolle.Forderung nach existenzsichernden Löhnen und EinkommenFairtrade geht aber einen Schritt weiter: In Indien nahmen 2017zehn Zulieferbetriebe an dem Fairtrade-Textilprogramm in allenProduktionsstufen von der Entkörnung bis zum Konfektionsbetrieb teil.Hunderte Arbeiter und Führungskräfte wurden zu Arbeiterrechten,Arbeits- und Gesundheitsschutz genauso wie zu Effizienz- undProduktivitätssteigerung geschult. Als erster Standard überhauptdefiniert der Fairtrade-Textilstandard einen festen Zeitrahmen fürexistenzsichernde Löhne. Brands Fashion, Melawear und 3Freunde sinddie ersten Unternehmen in Deutschland, die mit gutem Beispielvorangehen. "Was für uns selbstverständlich ist, muss für Näherinnen,Baumwollbauern, Bananenarbeiter oder Kaffeebauern ebenfallserreichbar werden: Die Achtung ihrer Menschenrechte und dazu gehörtein existenzsicherndes Einkommen. Wir alle müssen bereit sein, mehrGeld für nachhaltige Produkte auszugeben, um ausbeuterischeBedingungen in globalen Lieferketten zu beenden", so Overath weiter.Gerechter Handel im Süden durch politische Arbeit im NordenTransfair e.V. treibt den Dialog mit Akteuren aus Wirtschaft,Politik und Zivilgesellschaft voran und verdeutlicht den Beitrag desfairen Handels zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs). Um diePartnergruppen im Süden stärker zu unterstützen hat Fairtrade dieProgrammarbeit in den Bereichen Klimawandel, Stärkung vonKleinbauernorganisationen, Kinder-, Frauen- und Arbeiterrechteintensiviert. Heinz Fuchs, Aufsichtsratsvorsitzender von Transfaire.V., erläuterte: "Angesichts der weltpolitischen Lage müssen wir denAkzent noch deutlicher auf Klima und Menschenrechte setzen.Sorgfaltspflichten entlang der Wertschöpfungsketten müssen zuverbindlichen Richtlinien werden. Im Kampf für mehr globaleHandelsgerechtigkeit sind fairer Handel mit dem Süden und politischeArbeit im Norden notwendiger denn je."Ceval bestätigt: Fairer Handel wirktWelchen Beitrag der faire Handel zur Armutsminderung undländlicher Entwicklung leistet, untersuchte das Centrum fürEvaluation (Ceval) in Saarbrücken 2012 in einer breit angelegtenStudie. Heute veröffentlichte Ceval die Folgestudie "5 Jahre später -Der Beitrag von Fairtrade auf die ländliche Entwicklung". TatjanaMauthofer, Projektmanagerin der Ceval GmbH, stellte konkreteFallbeispiele vor und zeigte anhand der Produkte Bananen und Kaffee,welche Wirkmechanismen von Fairtrade die nachhaltige Entwicklung vorOrt stärken. Daneben benannte sie anhaltende Herausforderungen: BeiBananen gehört dazu der massive Preisdruck, bei Kaffee leiden dieProduzenten besonders unter den negativen Folgen des Klimawandels.Unabhängig von produktspezifischen und regionalen Unterschiedenbelegte die aktuelle Studie, dass Fairtrade den Kleinbauernessentielle Entwicklungschancen ermöglicht. Tatjana Mauthofer sagte:"Die Feldforschung zeigte, dass Fairtrade über Kontinente hinweg dazubeiträgt, die Widerstandskraft der Kleinbauern zu stärken. In Zeitenvon Krisen und Klimawandel leistet der faire Handel einenentscheidenden Beitrag, wirtschaftlich marginalisierte Gruppen inländlichen Regionen des Südens zu unterstützen."Fairtrade weitet Rohstoff-Modell ausUm den Marktzugang für Produzentengruppen zu vergrößern, starteteFairtrade 2012 das Rohstoff-Modell für Kakao, Zucker und Baumwolle.Hier können Unternehmen Lieferketten auf faire Beschaffung umstellen.Nach erfolgreichem Start weitet Fairtrade das Rohstoff-Modell nun aufalle Produkte bis auf Kaffee und Bananen aus. Mit der Erweiterungkönnen die Konsumenten bald fair gehandelte Rosen in Mischsträußen,fairen Reis in Fertiggerichten sowie faire Nüsse in Schokoladenfinden. "Der faire Handel entfaltet seine Wirkung vor allem beirelevanten Verkaufsmengen. Fairtrade sieht sich daher in der Pflicht,immer neue Marktzugänge für die Produzenten zu schaffen. KonkretesHandeln ist jetzt bei den Unternehmen gefragt", so Overath.Breites Bündnis für FairtradeImmer mehr Menschen unterstützen den fairen Handel. Dergemeinnützige Verein Transfair wird getragen von 31Mitgliedsorganisationen. 535 Fairtrade-Towns, 476 Fairtrade-Schools,17 Fairtrade-Universities und viele ehrenamtliche Engagierten haltenin der Kampagnenarbeit zusätzlich die Forderung nach mehr globalerGerechtigkeit wach. Auf dem Coffee Fairday rief das breite Bündnisdie Bundesregierung dazu auf, die Kaffeesteuer für fair gehandeltenKaffee abzuschaffen und so nachhaltigen Konsum zu fördern. DiePetition wurde an Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller übergeben, derdiese Forderung im Kabinett vorantreiben wird. Transfair begrüßtdiesen ersten Schritt hin zu einer nachhaltigeren Steuerreform.In diesem Jahr startet die Faire Woche, die größte gemeinsameAktionswoche aller Fair-Handels-Akteure in Deutschland, unter demMotto "Fairer Handel und Klimawandel". Fairtrade wird dabei denSchwerpunkt auf den Handel mit Bananen legen.Hintergrund:Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet,benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern zuunterstützen. Als unabhängige Organisation handelt TransFair e.V.nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mitfair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehrBewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund FairtradeInternational e.V., in dem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländernund die drei kontinentalen Produzentennetzwerke zusammengeschlossensind. Fairtrade International entwickelt die international gültigenFairtrade-Standards. www.fairtrade.netAlle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßigvon FLOCERT GmbH kontrolliert. 