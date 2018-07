TransDigm: Was tun?

An der Börse New York notiert die Aktie TransDigm am 24.07.2018, 20:59 Uhr, mit dem Kurs von 363,64 USD. Die Aktie der TransDigm wird dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugeordnet.Wie TransDigm derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 32,87 und liegt mit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Aerospace & Defense) von 60,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält TransDigm auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

