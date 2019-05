TransDigm: Heikles Investment oder sichere Bank?

Für die Aktie TransDigm aus dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" wird an der heimatlichen Börse New York am 05.05.2019, 12:52 Uhr, ein Kurs von 478,18 USD geführt.

TransDigm haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: TransDigm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 50,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sind im Durchschnitt um 13,9 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +36,69 Prozent im Branchenvergleich für TransDigm bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,66 Prozent im letzten Jahr. TransDigm lag 38,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die TransDigm-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die TransDigm sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 5 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TransDigm vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die TransDigm. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 409,25 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -14,45 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 478,35 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".