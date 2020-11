TransDigm Aktie: Insider verkauft massiv Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Aus einem am Donnerstag, den 19. November bei der SEC eingereichten Formular 4 geht hervor, dass GC-Sekretärin Terrion Halle Fine 80 Aktien von TransDigm Group Inc (NYSE:TDG) zu einem Durchschnittspreis von 600,01 $ verkauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich die Beteiligung der Führungskraft an TransDigm Gr Inc. auf 878 Aktien. Die Aktien von TransDigm fielen um 0,8% gegenüber dem vorherigen



