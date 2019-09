TransDigm: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Per 27.09.2019, 04:32 Uhr wird für die Aktie TransDigm am Heimatmarkt New York der Kurs von 530.37 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

TransDigm haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die TransDigm-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 567,7 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (528,06 USD) ausgehend um 7,51 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält TransDigm von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der TransDigm führt bei einem Niveau von 42,57 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 47,36 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der TransDigm-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 474,53 USD. Der letzte Schlusskurs (528,06 USD) weicht somit +11,28 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 517,03 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,13 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für TransDigm ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die TransDigm-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.