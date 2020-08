TransCare sichert professionelle Versorgung der Patienten nach einem Klinikaufenthalt

Neuwied (ots) - Aufgrund der systematisch abnehmenden Verweildauer der Patienten in Krankenhäusern wird die außerklinische Versorgung von immer größerer Bedeutung. Da der Übergang von einem Klinikaufenthalt in das häusliche Umfeld sowohl für den Patienten als auch für dessen Angehörige eine Herausforderung darstellt, ist ein professionelles Überleitungsmanagement gefordert.Bindeglied zwischen Krankenhaus und ZuhauseDieses Bindeglied zwischen Krankenhausaufenthalt und anschließender ambulanter Versorgung übernimmt die TransCare Service GmbH als kompetenter HomeCare-Dienstleister. Die Pflegekräfte von TransCare koordinieren die Überleitung des Patienten in den ambulanten Bereich und arbeiten dabei eng mit den Mitarbeitern aus Case Management, Kliniksozialdienst und Stationsverantwortlichen zusammen. So ist für eine gesteigerte Sicherheit auf beiden Seiten gesorgt.Um die gewissenhafte Weiterversorgung sicherzustellen, steht dem Patienten und seinen Angehörigen ein für sie zuständiger Ansprechpartner der TransCare Service GmbH zur Seite, der die Komplettversorgung in den verschiedenen Therapiefeldern koordiniert und als Schnittstelle für sämtliche in der Therapie beteiligte Partner und Dienstleister fungiert. Die examinierten Pflegekräfte verfügen über vielfältige Qualifikationen, etwa in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Intensiv- und Anästhesiepflege, Wundmanagement, Medizinproduktberatung und Stoma- sowie Inkontinenzpflege. Als geschultes Fachpersonal sind die Pflegekräfte rund um die Uhr für die Patienten erreichbar und stehen auch in allen Fragen zum Therapieverlauf zur Verfügung.Breites Leistungsspektrum für Rundum-Versorgung der PatientenUm das Überleitungsmanagement professionell zu organisieren, orientiert sich die Versorgung anhand von standardisierten Prozessen - ohne dabei individuelle Bedürfnisse der Patienten zu vernachlässigen. Die Überleitung kann dadurch innerhalb von 24 Stunden realisiert werden, sodass selbst kurzfristige Entlassungen keine Herausforderung darstellen. Die Pflegekräfte von TransCare dokumentieren den gesamten Behandlungsverlauf und leiten sowohl den Pflegebedürftigen als auch seine Angehörigen im häuslichen Umfeld korrekt an.Als präqualifizierter Vertragspartner sämtlicher Krankenkassen übernehmen die Mitarbeiter von TransCare alle bürokratischen Aufgaben, klären die Kostenübernahme und kümmern sich um die Abstimmung der Versorgung mit der Klinik und dem Hausarzt. So sollen sich die Patienten bestmöglich auf ihre Heilung konzentrieren können und eine optimale poststationäre Versorgung gewährleistet werden.Über die TransCare Service GmbHDie TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.Pressekontakt:TransCare Service GmbHBreslauer Straße 60D-56566 NeuwiedTel: +49 2631 / 92 55 0Fax: +49 2631 / 92 55 15E-Mail: info@transcare-service.deInternet: https://www.transcare-service.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133963/4677198OTS: TransCare Service GmbHOriginal-Content von: TransCare Service GmbH, übermittelt durch news aktuell