TransCare garantiert optimale ambulante Versorgung durch sachgerechte Anschlussversorgung

Neuwied (ots) - Die stationäre Versorgung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist durch Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger für die Patienten zu 100 Prozent garantiert. Untersuchungen werden durchgeführt, der Gesundheitszustand kontinuierlich überwacht und so die fortschreitende Genesung sichergestellt. Wenn Patienten dann das Krankenhaus verlassen können, muss auch für eine korrekte Anschlussversorgung gesorgt sein.Fachgerechte Pflege für ZuhauseViele Patienten machen sich zurecht Gedanken über die Anschlussversorgung zu Hause. Ist die Nachversorgung nicht professionell organisiert, trüben solche Sorgen die Freude auf eine Heimkehr. Dabei ist bei vielen Patienten ein positiver Gemütszustand bei der Heilung von besonderer Bedeutung, da er die Genesung nachhaltig beeinflusst.Um den Patienten diese Sorge zu nehmen, hat es sich TransCare als bundesweit agierender Homecare-Versorger zur Aufgabe gemacht, eine optimale ambulante Versorgung zu garantieren. Dafür sind die Pflegekräfte der TransCare Service GmbH umfassend geschult und stellen die weiterführende, fachgerechte Versorgung im häuslichen Umfeld sicher. In Absprache mit dem behandelnden Ärzteteam werden die richtige Therapie und die passenden Behandlungsmaßnahmen ausgewählt, um einen reibungslosen Heilungsprozess anzustreben.Oberstes Ziel ist dabei immer, den Patienten zu neuer Lebensqualität zu verhelfen. Schon rechtzeitig vor der Entlassung aus dem Krankenhaus prüft die TransCare Service GmbH, welche medizinischen und pflegerischen Maßnahmen im Anschluss erforderlich sind und leitet in Abstimmung mit dem Patienten erforderliche Folgemaßnahmen wie etwa Terminvereinbarungen bei Fachärzten ein.Kompetenter Ansprechpartner in ambulanter VersorgungDie examinierten Pflegekräfte können unter anderem bei einem Verbandswechsel zu Rate gezogen werden, was vor allem bei chronischen Wunden von besonderer Bedeutung ist. Sie dokumentieren darüber hinaus auch den Behandlungsverlauf und sind erster Ansprechpartner bei auftretenden Fragen, Sorgen und Problemen.Auch bei der Ernährungstherapie, Stromaversorgung, Diabetesversorgung, Rehatechnik, Kontinenzversorgung und Medizintechnik unterstützen und versorgen die Pflegekräfte ihre Patienten. Als Fachpersonal sind sie rund um die Uhr für die Patienten erreichbar und stehen in allen Fragen zum Therapieverlauf zur Verfügung. Damit sich die Patienten voll auf ihre Genesung fokussieren können, berät und hilft die TransCare Service GmbH bei der Beantragung von Leistungen der Kranken- und/oder Pflegekasse, die im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt erforderlich sind. Hier steht TransCare in engem Austausch zu allen Kassen, was den Genehmigungsprozess vereinfacht.Auch für die Angehörigen sind die Pflegekräfte der TransCare Service GmbH Ansprechpartner. Familienmitglieder von pflegebedürftigen Patienten können sich in Schulungen die notwendige Sicherheit in der Anwendung medizinischer Produkte, Verbandsmaterialien und Arzneimittel beibringen lassen. Dadurch wird eine fachgerechte Anschlussversorgung und damit ein schneller Heilungsprozess sichergestellt.Über die TransCare Service GmbHDie TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.