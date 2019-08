TransCare: Zuverlässiger Partner für die HomeCare Versorgung

Neuwied (ots) - Als bundesweit agierender HomeCare Versorger, istfür die TransCare Service GmbH ein kompetenter und verlässlicherService von höchster Bedeutung. In der Betreuung und Versorgung mitProdukten aus den Bereichen der HomeCare und Rehatechnik, stehtTransCare mit Rat und Tat zur Seite.Umfassende HomeCare UnterstützungPatienten, die wegen einer schweren chronischen Erkrankung auf dieaktive und kontinuierliche Unterstützung im ambulanten Bereichangewiesen sind oder bei einer Akuterkrankung eine poststationäreVersorgung benötigen, können sich auf eine umfassende Unterstützungder TransCare Service GmbH verlassen. Die examinierten Pflegekräftebieten im Rahmen einer ärztlichen ambulanten Therapie beispielsweisemedizinische Hilfe für die Ernährungstherapie, dieDiabetesversorgungen und die Wundversorgung. Das geschulteFachpersonal ist rund um die Uhr für die Patienten erreichbar undsteht in allen Fragen zum Therapieverlauf zur Verfügung. In derAnwendung medizinischer Produkte und Verband- und Arzneimitteln,sorgt das qualifiziertes Fachpersonal durch kompetente Begleitung undSchulungen für Angehörige für die notwendige Sicherheit.Intensive Absprache mit Kliniken und RehabilitationseinrichtungenDamit in der Versorgung zu Hause alles reibungslos läuft, nimmtTransCare, falls gewünscht, schon im Krankenhaus Kontakt zu denPatienten auf, um von Anfang an kompetent, umfassend und freundlichzu beraten. Die TransCare Service GmbH kümmert sich in Zusammenarbeitmit den Einrichtungen darum, dass alle notwendigen Hilfsmitteltermingerecht bereitstehen, wenn der Patient die Klinik oder dieRehabilitationseinrichtung verlässt. Mit dem Ziel, denBehandlungsprozess so patientengerecht wie möglich zu gestalten,plant TransCare in enger Absprache die Überleitung des Patienten inden ambulanten Bereich. Die umfangreiche Dokumentation des gesamteTherapieverlaufs, stellt für behandelnde Ärzte eine wichtigeUnterstützung in der Umsetzung der angeordneten Therapie dar.Professioneller Service für eine bestmögliche Versorgung zu HauseAls Bindeglied zwischen Ärzten, Therapeuten, Pflegern sowie demPatienten und seinen Angehörigen, steht TransCare dafür, einebestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Die Beratung und Schulungüber Themen wie die Pflege von chronischen Wunden oder dieSturzprophylaxe geben Angehörigen laut vieler Erfahrungen das nötigeSelbstbewusstsein für die HomeCare. Dabei übernimmt das Unternehmenalle Formalitäten mit den Krankenkassen von der Beantragung dernotwendigen Produkte bis zur Organisation der Abrechnung mit denKostenträgern. Die Mitarbeiter der Werkstatt übernehmen auch dieWartung und Überprüfung aller Rehahilfsmittel gemäßMedizinproduktegesetz. Der Ansatz der HomeCare Versorgung ist eineTherapiefeld übergreifende Betrachtung, um eine hohe Lebensqualitätder Patienten zu gewährleisten und sicherzustellen. Deshalb ist esTransCare überaus wichtig, dass sowohl jeder Patient, als auch dieKrankenhäuser einen festen Ansprechpartner haben. Aus diesem Grundhat das HomeCare Unternehmen einen neuen Standort in Magdeburgeröffnet, um eine noch bessere überregionale Betreuung zuermöglichen.Über die TransCare Service GmbHDie TransCare Service GmbH ist ein überregionalesHomecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mitmedizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mitKrankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eineumfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. AlsBindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patientenerleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess undsorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.Pressekontakt:TransCare Service GmbHBreslauer Straße 60D-56566 NeuwiedTel: +49 2631 / 92 55 0Fax: +49 2631 / 92 55 15E-Mail: info@transcare-service.deInternet: https://www.transcare-service.de/Original-Content von: TransCare Service GmbH, übermittelt durch news aktuell